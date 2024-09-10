桃園大同染整公司突歇業 工會怒吼「先補償再關廠」

桃園市大同染整公司將關廠，預計10月29日解雇本國勞工81人、移工60人。員工和勞權團體今天到桃園市政府前抗議，批該公司長年違反勞基法，長年加班費短發、加班時數超時、苛扣特休假工資，勞工一要求還錢時就宣布關廠，根本惡性倒閉，請市府強制介入勞資協商，要求公司「先補償勞工再談關廠」。

市府勞動局表示，8月28日收到大同染整股份有限公司函報大量解雇計畫書，原因為歇業，因勞工協商並不順利，將要求強制協商。也會持續監督大同染整公司依法給付勞工退休金、資遣費或工資。另該公司積欠工資、特休未結算部分，勞動局已經裁罰，也呼籲業者要善盡社會責任，保障勞工權益。

桃園市大同染整公司企業工會、桃園市產業總工會、台灣國際勞工協會今天到市府前抗議。桃產總秘書彭宏達表示，大同染整公司的越南、泰國與台灣勞工，今年8月時剛籌組工會，主因除員工勞動條件持續低落外，更因公司長年嚴重違反勞動相關法令，包括加班費短發、加班時數超時、苛扣特休假工資，甚至還片面實施無薪假。

彭宏達說，當3國勞工籌組工會要求公司依法還錢，8月底大同染整公司卻主張，公司將於60天後關廠歇業，讓人不禁質疑是惡性關廠。

泰國移工「安」表示，自己在公司工作多年，2022年工作滿9年後回到泰國，由於公司去年缺工，才決定回到台灣幫忙，沒想到公司竟突然關廠，不管勞工死活，而自己因為年資重算，資遣費才1個多月，連仲介費都不夠，等於台來工作還要倒貼。

台灣員工陳小姐也提到17歲就到公司上班，因為被公司轉成契約工，每年僅有7天特休，如今要求補償，竟只能算到最近5年，只能拿到微薄的資遣費，完全不合理。