富邦產險重視氣候永續 獲頒 TCFD 報告書評鑑績優

近年來，全球極端氣候已為人類社會帶來嚴峻考驗，氣候變遷已列為各大企業關注焦點，為提高氣候相關財務揭露資訊的透明度，富邦產險於2023年首度發布氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）報告書，近期更於政治大學企業永續管理研究中心舉辦之「第一屆氣候相關財務揭露報告書評鑑」獲頒「TCFD報告書評鑑績優產險業者」。

富邦產險表示，為及早發現氣候變遷風險，並積極回應發展相關機會，增加公司氣候韌性進而永續經營發展，富邦產險於2019上半年導入由國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)發布之氣候相關財務揭露，依TCFD四大架構，完成氣候變遷管理之落差分析及鑑別氣候實體、轉型風險與機會，並提出相對應之因應策略與措施。為強化氣候相關財務揭露之要求及加強氣候變遷風險因應能力，2023年首度發布TCFD報告書，並由富邦金控統籌邀請外部顧問輔導財務碳盤查及氣候情境分析，以提升自身氣候風險評估及分析能力，使投資人等了解富邦產險管理氣候衝擊可能遇到的風險，以及在面對氣候變遷的環境機會下，所採取的經營策略與因應方式，同時也提高資訊透明度，強化與利害關係人之溝通，引領社會與環境邁向永續。本次受到政治大學企業永續管理研究中心之報告書評鑑肯定，備感榮幸。

在關注氣候變遷議題的同時，富邦產險也將關注化為行動，積極支持綠色產業發展，率業界之先承諾「2050淨零承保」，目標於2050年後，不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商，也透過風險諮詢、損防服務，協助企業客戶低碳轉型，並持續投入新興綠能研究，2023年已承保全台近五分之一太陽能案場、約半數陸上風電機組，並參與每一個離岸風電風場的保險計畫，所承保的綠能電廠中，產出之再生能源電力達53億度，相當於減少溫室氣體排放量約264萬公噸二氧化碳當量(CO2e)，約27萬公頃的造林效益，以實際行動力挺潔淨能源，為綠能政策貢獻企業力量。

富邦產險將持續以保險專業致力永續經營，持續落實與深化ESG，對社會與環境等公益領域發揮正向影響力。