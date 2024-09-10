碳費後年開始收費 彭啟明：企業自主減碳碳費可打2折

環境部昨天召開第五次碳費費率審議會，環境部長彭啟明今天出席新北市2024年災害管理研討會受訪時表示，一般費率約300元至500元，2030年會到1200到1500元，最快9月底、最晚12月初會把費率與折扣公告。外界擔心費率過高，他強調，企業願意自主減碳、高碳洩漏，費率可打到2折左右，只要100元上下，企業只要願意減碳，費率就沒有這麼高，不用太過擔心。

環境部昨天召開第五次碳費費率審議會，討論包含費率訂定法制作業、費率調整規畫，以及不同費率方案對個別產業的衝擊影響評估等。初步徵收對象以年排放量二點五萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主。

彭啟明說，環境部會特別動用三個基金約一百億協助企業減碳，進入碳定價的時代，每個企業都要習慣，這是國際趨勢，環境部考量企業受到經濟與營運衝擊，他們會跟經濟部站在一起，協助企業忙；碳費制度對產業、NGO、民眾可能有點困惑、不大滿意，但為了地球好，這是不得不走的路，同時會考量各界需求。

彭啟明說，預計9月底、10月初、最晚12月，一定會把優惠費率與折扣公告出來，預計明年1月1日徵收，後年正式繳費，會盡早公布。