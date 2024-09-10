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景氣預測中心孫明德主任 開講「總經點燈」解析美國大選經濟趨勢

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

隨著2024年美國總統大選進入倒數階段，選舉前後的投資布局成為投資人關注的焦點。根據統計，近五次大選前三個月的標普500指數平均漲跌幅約為-4.32%，而在非選舉年度的同一時間段，指數的平均漲跌幅僅為1%至2%。這些數據顯示，選舉前美股的波動性相對較高。為此，群益期貨邀請台灣經濟研究院景氣預測中心孫明德主任擔任總經顧問，提供投資人總經趨勢洞察，掌握投資先機。

為了進一步協助投資人深入了解美國大選對市場的影響，群益期貨將於9月12日邀請孫明德主任，舉辦「川普交易指南：美國總統大選的投資機會與方向」投資講座，解析美國總統大選與全球經濟局勢關聯及川普政策對各產業的影響，並制定相應的美債、美股交易策略。活動報名開放報名至今已有超過百人報名，更多活動資訊將公告於群益期貨官網：https://maac.io/2LaYa

除了舉辦實體投資講座外，群益期貨每天早上八點在YouTube和Facebook進行「群益早安」直播，分析全球財經時事，提供即時的市場情報，自今年7月起，推出「總經點燈」影音課程，由孫明德主任每雙週分享最新國內外景氣數據分析、各國政經局勢變化的見解，以及美國總統大選可能帶來的經濟影響，提供客戶完整的情報及投資陪伴(總經點燈課程官網：https://activity.capitalfutures.com.tw/Consultant/home/index)。

在2024下半年，大選對股市的影響顯著地反映在美股市場的波動上，雖然國人投資美股的主要方式是透過本土券商的複委託操作，但在大選前不確定因素增加或經濟數據不如預期等情況下，投資人較難靈活的進行美股操作或避險。群益期貨做為台灣第一間合法交易美股CFD的槓桿交易商，提供超過170檔美股標的及15檔以美股、債券與VIX為標的的ETF，讓投資人可選擇豐富的美股CFD商品應對市場多、空雙向的趨勢。

對於以當沖及波段操作為主的投資人，可透過商品的槓桿特性(最高10倍)，以較少的資金參與美股市場，提高資金靈活性；為滿足不同風險屬性的投資人，群益期貨於今年8月新推出「一倍美股CFD」，此商品完全無槓桿且無須支付額外的財務費用，較適合持有較長時間的投資人。此外，群益期貨亦推出新平台–群益交易王(CTA) ，提供客戶「即時的美股報價」、「智慧單設置」、「多商品疊圖」等服務，即時掌握市場行情及風險監控。詳情請洽群益期貨專屬業務員。

美股 群益

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