碳費高於日韓 工總憂國際競爭力

碳費即將開徵，一般費率起徵價格預計訂在每公噸三百到五百元，工總表示，各個產業對於碳費的承受程度差異很大，若碳費費率比競爭對手國更高，很擔心產業的國際競爭力。國內石化及水泥業者則指出，徵收碳費對業者很痛苦，但一定全力配合政府碳費政策，只不過政府也應考慮本土與國際業者的公平一致性。

至於個別企業對於碳費將開徵的反應不一。台積電表示，將持續依淨零路徑積極執行領先業界的各項溫室氣體減量標竿作為，並將遵循法規以及公告的實施辦法，預計不會對財務造成影響。台電則說，若碳費費率每噸三百元，以台電公司溫室氣體排放量盤查結果估算，扣除電力消費及起收點二點五萬噸後，每年依法須繳交的碳費約為十五億元以下。

中油表示，以中油的碳費納管排放源二○二三年共排放六五四萬公噸，如屬高碳洩漏風險產業或自主減量計畫經環境部核可，則能再減免碳費金額。

中油表示，自二○○五年起積極推動節能減碳計畫，致力於溫室氣體排放減量。排放量經第三方查證，已由當年的一一五八萬公噸降至二○二三年的六八七萬公噸，減量超過百分之四十，未來也將持續進行各項減碳工作。

林伯豐籲避免綠色通膨

三三會理事長林伯豐則表示，基本工資調漲、碳費也要開徵，將造成企業成本至少增加一成。他說，台灣獨步全球創設一個碳費制度，脫離了國際碳定價主流，他仍建議碳費課徵標準應將消費者物價指數（ＣＰＩ）納入考量，且初期碳費每噸應不超過每公噸一百元，避免造成綠色通膨。

工總指出，以目前政府規劃徵收碳費的期程看來，並未與歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）同步，這會讓台灣產業面臨與國外產業的不公平競爭；此外，日本的碳費每公噸六十一元，且有不少免徵項目，南韓的碳費雖是兩百元，但買碳權的成本不到廿元，如果國內碳費高於日、韓，競爭力會有很大疑慮。

石化公會則表示，石化原料銷台少，都是外銷，碳費將開徵，成本增加、產品價格上揚，下游業者會找其他地方進口。石化原料除了中國大陸，其他地方也一直產出，公會建議環境部要參考國際，要有公平性，像歐盟有核配制度。

水泥業者也表示，針對政府將課碳費，國內水泥業者雖然很辛苦，但一定會全力配合，只不過除了本土水泥業要交碳費外，呼籲政府應儘快推「台版ＣＢＡＭ」上路，讓進口水泥業也須繳交碳費，避免造成不公平貿易競爭。