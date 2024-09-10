新聞眼／碳費低 優惠高 減碳難樂觀

我國碳費原規畫今年開徵明年繳費，如今卻變成明年開徵後年繳費，碳費作為企業減碳與接軌國際趨勢的工具，上路時程一再延宕，對於高碳洩漏風險行業也給出碳費優惠，恐怕汙染者付費的精神直直落，碳費對徵收對象的功能也不痛不癢。

昨天碳費費率審議會上，提出三○○到五○○元的建議費率區間，然而專家與環保團體多次指出，碳費起徵價應不低於五○○元，優惠後的費率也不應低於三○○元，優惠費率更應給減量目標高於國家目標的「用心企業」，更應刪去碳洩漏風險係數值和二點五萬噸的免徵額，否則當碳費過低還給予優惠費率時，企業實際繳交的碳費對於減碳效果基本就大打折扣，碳費變得無法發揮價格訊號，我國要達到二○三○年要減碳百分之二十四加減一的目標恐難上加難。

碳費制度除了以上被人指出的不足外，其中最大詬病在於企業提出自主減量計畫適用優惠費率時，即使日後未達計畫的減量目標，既無須承擔相關罰則，也無須追繳任何衍生的利息，變得有如高舉改革的旗幟，但當革命失敗後兩手一攤宣布挑戰失敗，沒有足夠的誘因和罰則，誰還願意拚命改變？在全球氣候危機的急迫下，高碳排產業的減碳責任刻不容緩，怎能輕易打折？

另外，因應二○五○淨零碳排，環境部依「氣候變遷因應法」訂定五年為一期的階段管制目標，原本要在今年交出的第三階段管制目標報告仍未見蹤影，不只碳費拖延，連管制目標報告也遲遲未給出，碳費是減碳最重要的工具之一，假如環境部一再拖延，不但二○二五年的減量目標跳票，接下來訂定的任何減量目標都可能摸不到邊。