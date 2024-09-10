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AI商機熱 8月出口連10紅

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導

財政部昨天公布八月出口四三六點四億美元，創歷年單月新高，較去年同期成長百分之十六點八，「連十紅」；其中，受惠ＡＩ（人工智慧）商機強勁，資通與視聽產品外銷寫下單月新高，電子零組件出口也翻紅。財政部統計處處長蔡美娜說，八月出口出乎預期好，規模、變動幅度、出口貨品結構都有亮眼表現。隨傳產貨類有比較明顯撥雲見日跡象，十一個主要出口貨類有十個上揚，是一一一年三月以來、兩年半來首見現象。

八月出口金額、年增率均優於預期，蔡美娜表示有四個原因，第一，全球終端消費品庫存慢慢回到健康水位，激勵客戶端陸續啟動庫存回補動作；第二，高效能運算、ＡＩ商機熱度居高不下；第三，國際品牌行動裝置開始新機鋪貨；第四，七月底颱風來襲，有部分出貨遞延到八月實現。今年累計前八月出口三○八五點七億美元，較去年同期成長百分之十點九。

展望第三季，蔡美娜認為，全球經濟延續溫和成長步調，創新科技與ＡＩ應用不斷擴散，誘發需求並持續疊加，加上年底東西方節慶旺季推升效應，下半年出口量能有相當支撐。主計總處八月預估，第三季出口規模約一二二一億美元，若以七、八月出口成績，九月出口三八五億美元就可「達標」。

蔡美娜表示，預估九月出口落在四○七億到四二三億美元、年增百分之五到九；第三季出口年增率估百分之八點二到九點六間，將比主計總處預估高二到三個百分點。

主要出口市場方面，蔡美娜說，八月對美國出口再攻上新頂峰，來到一一八點九億美元、年增百分之七十八點五，金額續寫新高，出口年增金額中，有八成三是美國市場貢獻；因ＡＩ需求、供應鏈重組及製造業回流，前八月對美出口七五四點五億美元，與去年高點相比差距不到八億美元，九月有望打破歷年紀錄。

對美出超方面，前八月四二二點六億美元，超越去年高點，提前創紀錄，首度超越四百億美元。對東協、陸港資通視聽產品暢旺，歐洲受惠於基本金屬製品、電機產品需求回暖，出口止跌向上，僅因電子零組件需求下滑，對日本出口衰退百分之十七點五。

此外，今年前八月對陸港、美國出口占比百分之卅點八、廿四點五，分別為廿三年來最低與廿年來最高。日本出口比重已降至百分之五點，歷年同期最低。

蔡美娜指出，資通、視聽產品撐起一片天，對總出口增幅貢獻度達八成六，受惠ＡＩ，雲端運算需求帶來源源活水，不管顯卡、伺服器底氣都很充足。電子零組件中被動元件、印刷電路板買氣增溫，八月出口微幅增加百分之○點一，若與資通產品一起算，八月出口值二八四點四億美元，創單月新高點，年增百分之廿三點九。傳產貨類中，礦產品隨國際原油行情下滑，八月出口衰退百分之十點六，是唯一下滑的主要貨類。

日本 美國 電子零組件

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