台版CBAM 石化水泥聲聲催

環境部昨（9）日召開第五次碳費費率審議會，起徵費率區間建議落在300至500元，對此國內石化及水泥業者昨日表示，徵收碳費對業者很痛苦，但一定全力配合政府碳費政策，呼籲政府考慮本土與國際業者公平性，希望「台版碳邊境調整機制（CBAM）」應儘快推出，讓進口水泥也要課碳費。

石化公會指出，台灣的石化業真的很困難，區域貿易協定一項一項被取消，FTA覆蓋率低，不像資通訊產業在WTO下有免稅協定。石化原料銷台少，都是外銷，現在碳費將開徵，成本增加，產品價格上揚，下游業者就會找其他國家進口。石化原料除了中國大陸，其他地方也一直產出，公會也跟環境部建議要參考國際，要有公平性，像歐盟有核配制度。

石化公會說明，碳費徵收對產業來說很痛苦，客戶會找有區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等如墨西哥地方進口。但石化業者只能盡量配合。

水泥業者也表示，針對政府將課碳費，國內水泥業者雖然很辛苦，但一定會全力配合，只不過除了本土水泥業要交碳費外，呼籲政府應儘快推「台版CBAM」上路，讓進口水泥業也須繳交碳費，避免造成不公平貿易競爭。

將是碳費徵收對象的晶圓代工龍頭台積電（2330）表示，將遵循法規及公告的實施辦法，預計對財務應不致造成影響。