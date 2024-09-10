碳費費率六年倍增 考驗產業界

台灣討論碳費費率至少兩年有餘，如今端出起徵費率300元至500元，並喊出2030年後，費率就要一舉提高到1,200元至1,800元，短短六年間，費率就要增至二倍以上，考驗產業界的接受程度與適應力。

若借鏡他山之石，與台灣制度最相近的是課徵碳稅的新加坡。新加坡早在2019年開始課徵碳稅，起徵稅率每噸5星元（約新台幣123元），持續到2023年，自2024年才調升至每噸25星元（約新台幣614元），並規劃2026年調升至45星元（約新台幣1,106元），2030年並以50星元（約新台幣1,230元）至80星元（約新台幣1,966元）為目標。

換言之，觀察新加坡實施碳稅制度，最低稅率至少維持了五年，等於有了五年緩衝期；台灣啟動碳費制度，著重調和各方意見，但過了許久後，起徵費率300元起跳，起步已經慢了，又要趕在2030年後，與新加坡切齊標準，在追求國際競爭力的同時，如何讓產業能夠順利接軌，將是一大考驗。

產業界認為，碳費制度在六年內費率翻倍，雖然對標新加坡水準，但還要觀察各國相關配套措施，台灣也要有所對應，才能保全台灣國際競爭力。

另外以南韓為例，排放交易價格約216.5元，由於業者可獲得免費核配比例為九成，代表廠商只需要付一成，等於產業實際付出費率為每噸21.6元；至於新加坡每噸碳稅為600元，但會根據廠商提出的減量計畫給予直接減免。