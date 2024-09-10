碳費費率審議會 優惠費率也是爭點

環境部昨（9）日召開第五次碳費費率審議會，各方代表激辯超過四小時，終於將費率區間鎖定在每噸300元至500元。據了解，會中主要有兩大爭點，一個是針對一般費率，各方掀出底牌，另外則是針對優惠費率討論。

自過去討論碳費以來，從每噸100元討論到超過1,000元，昨日收斂意見區間至300元至500元，對環團、經濟部、產業代表而言，都是「不滿意，但可接受」的答案。

經濟部產發署官員在會中表示，參考世界各國推行碳定價制度國家，以及考量國內產業型態與未來競爭力，建議起徵年度的一般費率應為每噸150元、優惠費率不超過每噸75元。

官員透露，碳費對於產業的實質成本，應參考競爭對手國，以南韓為例，碳費名目費率約為每噸200元，但九成為免費核配，代表實質每噸約20元，主張我國費率不宜過高。至於環團立場自始至終都希望起徵價在每噸500元以上。

在產業界、環團各有堅持下，費率無法進一步定案，只能端出區間費率的結論，留待下次攻防，或交由環境部定奪。

另一大爭點是針對優惠費率，環團始終持反對態度，制度不宜過度複雜，也不應再給過多折扣，並希望若非不得已必須存在優惠費率，必須在2030年落日。