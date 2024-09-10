AI商機熱、蘋果新機備貨等利多加持 8月出口創新高

財政部昨（9）日公布8月出口436.4億美元，創歷年單月新高，表現優於預期，年增16.8%、已連十紅，主要受惠於AI商機熱絡、蘋果新機備貨效應、颱風造成的遞延出貨效果等三大利多。

此外，出口、進口互抵後，出超達114.9億美元，亦創單月新高。

展望未來，財政部統計處長蔡美娜表示，按季節走勢推估，9月出口可能介於407億至423億美元，年增率5%至9%，連11紅在望。

近一年出口統計

由於創新科技跟AI應用不斷擴散，誘發相關需求，加上年底節慶效應，可望推升外銷表現，下半年出口量受到相當程度的支撐。主計總處8月預測第3季出口規模為1,221億美元，年增6.3%，目前7、8月出口表現相當不錯，9月出口值只要達385億美元就能輕鬆達標。也就是說，第3季出口將優於主計總處預估值，可望上修2至3個百分點。

蔡美娜表示，8月出口表現優於預期，主要仍靠資通與視聽產品撐起一片天，對總出口增幅貢獻度高達八成六，受惠於AI、雲端運算，無論是顯示卡、伺服器需求皆底氣十足，帶動相關貨類出口暢旺。

8月資通與視聽產品出口129.9億美元，前八月累計達884.7億美元，規模超越去年全年的歷史高點，換言之，已提前刷新歷年紀錄。

8月電子零組件出口151.5億美元，蔡美娜表示，包括被動元件或印刷電路買氣皆增溫，但受到積體電路內外銷結構改變，出口上升空間受壓抑，8月微幅年增0.1%。若合計電子零組件、資通與視聽產品，8月出口281.4億美元，亦創單月新高。

至於光學及精密儀器8月出口10.6億美元，在手機品牌客戶備貨旺季加持下，推升鏡頭外銷創下新高點，8月出口年增率14%。