審議會4小時激辯碳費300元起跳

環境部昨（9）日召開碳費費率審議會，經過四小時熱烈討論，終於收斂意見，碳費一般費率起徵價格將落在每噸300至500元間，並兩年檢討一次，將採分階段調升。另外委員並建議，2030年後每噸費率能達1,200至1,800元。

碳費三子法8月底公告後，象徵碳定價時代來臨，明年將試行申報今年的排碳量、暫不繳費，2026年才須依2025年排放量與適用費率繳費。至於最關鍵的碳費費率，環境部預計今年10月底完成審議，力拚年底公告、明年元旦生效。

環境部昨日召開第五次碳費費率審議會，會議長達四小時，持續收斂各方意見。氣候變遷署副署長黃偉鳴會後轉述，此次會議先報告碳費子法的法制作業程序與各項費率對產業衝擊評估，會中討論熱絡，對於起徵費率初步收斂意見。

第五次碳費審議會共識

黃偉鳴指出，審議會初步擬出「費率區間範圍」，一般費率起徵價格在300至500元，未來以兩年為一期檢討，分階段調升為原則。也就是，初步規劃2025至2026年、2027至2028年、2029至2030年三階段，逐年調升費率。

委員們也花費較多時間聚焦「2030年以後」的費率，建議在2030年後，意即2031年開始，費率能調升至每噸1,200至1,800元左右。

若以中鋼2022年排碳量為例，不考慮優惠費率與高碳洩漏係數前提下，光是適用一般費率首期碳費就要繳交58.9億至98.2億元；到了2031年，更恐須繳納235.6億至353.4億元。

至於適用自主減量計畫的兩種優惠費率，黃偉鳴表示，昨日尚無建議草案，預計留待下次審議會討論。他轉述，隨著一般費率逐步向上走，優惠費率也要相對應調整，與一般費率保有適當差距，對廠商才有誘因。

黃偉鳴強調，預計第六次會議將在9月底至10月初召開，若審議會仍無結論，將由環境部審定最適合費率。



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