8月出口 傳產貨品...撥雲見日
財政部昨（9）日公布8月出口，傳產貨品呈現「撥雲見日」，除礦產品隨油價下跌而年減逾一成外，其餘貨類皆呈正成長，尤其機械、塑橡膠及其製品隨半導體設備、合成橡膠等需求增溫，分別年增8%、3.8%。
財政部官員表示，受到全球終端消費品庫存慢慢回到相對健康水位，激勵客戶端陸續啟動庫存回補，8月11大主要出口貨類當中，有十個貨類呈現上揚，這也是2022年3月以來、約兩年半以來首見。
財政部官員分析，8月出口表現驚喜，可歸納三大因素，包括急單、季節性、以及不規則因素（如天災），至於未來傳產是否就能晴空萬里，尚無法直接斷定，仍要持續觀察二至三個月。
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