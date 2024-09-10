8月對美出口金額創新高 外銷陸港僅上揚1%

財政部昨（9）日公布8月出口，觀察五大市場，對美國8月出口118.9億美元，創歷年單月新高，年增率高達78.5%，對整體出口成長的貢獻程度約八成三，累計前八月對美出口占比24.5%，為近25年同期新高。

反觀對中國大陸及香港出口，8月出口規模131.1億美元，年增僅1%；前八月對陸港出口占比30.8%，雖仍是我國第一大市場，但占比為23年同期最低。對陸港、對美國出口表現呈現兩樣情。

財政部指出，對美出口規模擴大，主因AI商機風起雲湧，以及全球供應鏈重組，加上美國製造回流，這三大主流趨勢下，我對美國出口截至8月合計已達754.5億美元，比去年高點差距不到8億美元，換句話說，9月份將篤定提前打破全年紀錄。在對美國出超方面，財政部說，前八月累計出超規模422.6億美元，已超越去年高點，提前創紀錄，且是首度超過400億美元水準。

財政部官員分析，我國對美國出超擴大，最主要來自美中貿易戰後供應鏈轉移所致，從產品出口類型即可看出，像是資通產品、電機產品等供應鏈，移到台灣後出口至美國，其中最為顯著為資通產品，如廣達等就是屬於回流廠商；又恰逢AI商機爆發，回流廠商也需要擴充高階產能，導致我對美出超擴大。

官員也指出，除貿易戰影響為最大因素外，還牽涉到美國對資安疑慮，美國不希望有太多電子資通產品在大陸生產，基於上述兩者因素，我國對於美國出超才會變多。至於對美出超、對陸港出超比較，8月對美國出超僅小幅低於陸港，差距不到10億美元，是34年以來同期最小差距。

8月我對陸港出口131.1億美元，年增1%，僅資通與視聽產品成長；對東協出口72.5 億美元，年增5.6%，主要增加資通與視聽產品、塑橡膠及其製品、紡織品等。



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