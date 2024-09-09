昌平皮鞋商圈攜手再寵生活 推動ESG與循環經濟手作

延續去年「循環經濟設計工作坊」的成功，昌平皮鞋商圈今年與台中社會創新實驗基地進駐團隊「再寵生活」攜手合作，9日推出全新的「環保帆布包DIY工作坊」。此次活動不僅希望推廣永續發展理念，更結合了親子手作體驗，讓參加者親身感受舊物再製的無限可能。

此次工作坊特別選擇在捷運市政府站舉行，與台中捷運公司合作。活動主要針對親子客群，參加者將使用過去商圈店家不用的再生帆布，製作可愛且實用的手機袋。

這些手機袋不僅適合日常使用，還可以作為小朋友的小包包或筆袋。透過這個實作過程，參加者不僅能夠提升對環保價值的認識，還能更深入的理解循環經濟再製的環保意義，是一個結合實用性與學習性的趣味活動。

昌平皮鞋商圈主委林世宗表示，這項活動由經濟部指導，昌平皮鞋商圈主辦。昌平皮鞋商圈一直以來致力於推動循環經濟和永續教育，而「再寵生活」是逢甲大學Ustart的創業團隊，則專注於將回收衣物及邊角布料，轉化為可愛且實用的商品。

進駐社會創新實驗基地後結合商圈，這次合作不僅再次展現三方的創意和對環保的承諾，也希望通過實際行動，喚起更多人對環保的重要性認識，並鼓勵大家以行動支持可持續發展。

未來，昌平皮鞋商圈將持續推動更多循環經濟的活動，為社區注入更多綠色能量。

林世宗說，昌平商圈現有51家會員店家，涵蓋鞋類、皮件、早午餐及餐飲等業種，這次活動主要利用鞋子的廢料如皮革、鞋帶等，製作成手機皮套、吊飾等，落實推廣永續發展理念。