快訊

竹科工程師8分鐘灌1公升調酒猝死 酒吧店長稱「沒有異狀」

籃球／周儀翔酒駕同車 呂政儒道歉：接受球團和聯盟懲處

環境部與美環保署合作 空污管制跨國合作大躍進

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部部長彭啓明（中）9日揭開南亞暨東南亞區域空氣改善計畫（SSEA-AIR）序幕。圖／環境部提供
環境部部長彭啓明（中）9日揭開南亞暨東南亞區域空氣改善計畫（SSEA-AIR）序幕。圖／環境部提供

為強化臺灣及東南亞區域空氣品質保護合作，環境部部長彭啓明及美國環保署資深空品專員Justin Speillo於9日揭開南亞暨東南亞區域空氣改善計畫（SSEA-AIR）序幕，環境部將針對各國感興趣議題，分享臺灣空氣品質管制經驗，並安排相關實地參訪，和各國進行實質技術交流，強化國際交流。

環境部與美國環保署合作辦理南亞暨東南亞區域空氣改善計畫（SSEA-AIR），邀請蒙古、印尼、菲律賓、泰國、越南等5個國家共9位政府官員及學者來臺參與空氣污染管制策略交流。

環境部表示，今年辦理共計5天的國際交流活動，本次會議與會各國將分享該國執行空氣污染管制策略，美國環保署也透過實體及線上會議，與環境部及各地方環保機關分享美國環保署火警煙霧地圖、國家空品標準科技計畫訓練及空品標準訂立等環境議題，提供各國在執行空污管制時可學習及研擬相關策略，結合各項科技工具應用，提升管制效能。

此外，環境部近年空污改善及管制成效斐然，陸續推動許多管制策略及制定法令規範，本次也將針對各國感興趣的議題分享相關經驗，例如執行空氣污染改善各項工作經費來源、空氣污染二期防制方案目標、固定污染源即時監測、移動污染源排放管理、營建科技化管制、室內空氣品質標章和立法等，並安排各類型場所實地參訪，展示營建管制智慧工地、移動污染源攔查及不定期檢驗實施方式，讓與會代表充分了解臺灣在空氣污染管制上所做的努力及各項成果。

環境部表示，臺灣地理位置具有特殊性，春季會監測到從中南半島長距離傳輸的污染物，冬季東北風會帶來東亞北方大陸的污染物，各國的空氣污染物跨越國界互相影響，透過這次的技術交流會議相互學習，未來希望能持續深化國際合作，在亞洲區域的空氣污染防制工作中，創造互利共贏的合作模式，加速改善空氣品質。

東南亞 環保 空氣品質

延伸閱讀

台美攜手邀亞洲5國 共商空污管制跨國合作

元大金控獲環境部頒發國家企業環保獎 響應淨零排放致力永續金融

第5次碳費費率審議會今登場 委員：2030年費率應先訂出

影／注意！台南新營台聯實業工廠大火濃煙 環保局發布空品警告

相關新聞

物價仍高！政院決議啟動關鍵原物料減徵措施至年底

行政院副院長鄭麗君9日召開穩定物價小組會議，會中決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至2024年12月底，持續從源頭減輕業者營...

碳費建議起徵價出爐 石化公會：產業很痛苦、盡量配合

碳費建議起徵費率每噸300-500元，台灣區石油化學同業公會直言，對產業來說來說很痛苦，但業者會盡量配合，希望環境部收碳...

林伯豐憂「綠色通膨」：初期碳費每噸不應超過100元

環境部今 (9) 日上午召開第 5次碳費費率審議會，歷經4小時討論，費率仍未正式決議，審議委員初步建議一般費率起徵價格會...

小心！假冒勞動部紓困專員詐騙 民眾請小心求證勿上當

勞動部9日表示，近日接獲民眾反映，遇有不明人士冒充「勞動部」紓困補助專員，透過加LINE表示能協助其申請113年勞動部擴...

8月出口創新高！連10紅、436億美元優於預期

8月出口436.4億美元，創歷年單月新高，較上月增 9.3%，較去年同月增 16.8%，連10紅；累計前8月出口3085...

高於預期！8月出口436.4億美元 創單月新高

財政部9日公布8月出口統計，8月出口436.4億美元，創歷年單月新高，年增16.8％，連十紅，高於預期。截至8月出口3,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。