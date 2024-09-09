環境部與美環保署合作 空污管制跨國合作大躍進

為強化臺灣及東南亞區域空氣品質保護合作，環境部部長彭啓明及美國環保署資深空品專員Justin Speillo於9日揭開南亞暨東南亞區域空氣改善計畫（SSEA-AIR）序幕，環境部將針對各國感興趣議題，分享臺灣空氣品質管制經驗，並安排相關實地參訪，和各國進行實質技術交流，強化國際交流。

環境部與美國環保署合作辦理南亞暨東南亞區域空氣改善計畫（SSEA-AIR），邀請蒙古、印尼、菲律賓、泰國、越南等5個國家共9位政府官員及學者來臺參與空氣污染管制策略交流。

環境部表示，今年辦理共計5天的國際交流活動，本次會議與會各國將分享該國執行空氣污染管制策略，美國環保署也透過實體及線上會議，與環境部及各地方環保機關分享美國環保署火警煙霧地圖、國家空品標準科技計畫訓練及空品標準訂立等環境議題，提供各國在執行空污管制時可學習及研擬相關策略，結合各項科技工具應用，提升管制效能。

此外，環境部近年空污改善及管制成效斐然，陸續推動許多管制策略及制定法令規範，本次也將針對各國感興趣的議題分享相關經驗，例如執行空氣污染改善各項工作經費來源、空氣污染二期防制方案目標、固定污染源即時監測、移動污染源排放管理、營建科技化管制、室內空氣品質標章和立法等，並安排各類型場所實地參訪，展示營建管制智慧工地、移動污染源攔查及不定期檢驗實施方式，讓與會代表充分了解臺灣在空氣污染管制上所做的努力及各項成果。

環境部表示，臺灣地理位置具有特殊性，春季會監測到從中南半島長距離傳輸的污染物，冬季東北風會帶來東亞北方大陸的污染物，各國的空氣污染物跨越國界互相影響，透過這次的技術交流會議相互學習，未來希望能持續深化國際合作，在亞洲區域的空氣污染防制工作中，創造互利共贏的合作模式，加速改善空氣品質。