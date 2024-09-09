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聚焦氣候變遷調適 國環院與災防科技中心簽署 MOU

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國家環境研究院與國家災害防救科技中心簽署合作備忘錄，國環院院長劉宗勇（左）、災防中心主任陳宏宇（右）。圖／環境部提供
國家環境研究院與國家災害防救科技中心簽署合作備忘錄，國環院院長劉宗勇（左）、災防中心主任陳宏宇（右）。圖／環境部提供

因應日益嚴峻的氣候變遷挑戰，環境部國家環境研究院與國家災害防救科技中心9日簽署合作備忘錄。此次合作旨在整合雙方科技與研究資源，專注於氣候變遷調適的研發與應用，並提升國家在面對氣候變遷帶來的極端天氣與災害風險的韌性。

國環院表示，隨著全球氣候變遷加劇，氣溫升高、海平面上升及極端天氣事件的頻率和強度均呈現上升趨勢，國家於氣候變遷調適能力有更高需求。環境部於去年8月22日升格並成立國家環境研究院時，將「成為環境部的智庫」視為最重要的任務之一，並在此基礎上持續擴展研究量能，雙方聚焦氣候變遷調適相關應用及風險評估的研究。

國環院劉宗勇院長於致詞時強調，總統府今年8月8日召開的國家氣候變遷對策委員會，環境部彭部長提到「針對氣候變遷防災、淨零與調適未來要做到三位一體」，因此，今天和災防科技中心合作備忘錄的簽署更具有指標性的意義。

災防科技中心在災害風險評估、災害應變系統開發及韌性社區建設方面擁有豐富的經驗與專業能力，提供準確的氣候數據與預測，來支持國家調適工作。國環院將借助災防科技中心的專業知識，共同開發氣候變遷適應的創新技術，並推動這些技術在國家政策中的應用，確保國家能夠有效應對未來可能面臨的氣候風險。

雙方的合作不僅著眼於當前的氣候變遷挑戰，更放眼未來，致力於為國家構建一個更具韌性與調適能力的社會體系。此次簽署合作備忘錄，象徵著雙方在氣候變遷調適領域將有深度合作，為國家未來的氣候調適工作奠定堅實基礎，並創造雙贏的合作模式。

氣候變遷 總統府

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