AI風起雲湧 台灣前8月對美出超首破400億美元創高

在AI商機風起雲湧、全球供應鏈重組、美國製造回流等3大主流趨勢之下，財政部今天公布，台灣前8個月對美國出口達754.5億美元、年增64.6%，預期到9月底可提前打破歷年全年紀錄；同時，台灣前8月對美出超422.6億美元、亦提前刷新全年紀錄，更首度跨過400億美元大關。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，8月出口金額436.4億美元、年增16.8%；進口金額321.4億美元、年增11.8%。出、進口互抵後，8月出超114.9億美元，為歷年單月新高。

累計前8月出口3085.7億美元、年增10.9%，進口2561.2億美元、年增9.3%，規模值雙創歷年同期次高。

檢視台灣8月對主要市場出口表現，財政部統計處長蔡美娜表示，除日本之外，「其他4大市場同步加溫」，尤其對美國出口再度攻上新頂峰，金額118.9億美元、續寫單月新高紀錄，大增78.5%，對8月總出口成長貢獻約8成3。

其餘外銷市場方面，蔡美娜指出，台灣8月對東協、中國與香港出口，因資通與視聽產品出貨暢旺，分別年增5.6%、1%；對歐洲則隨基本金屬及其製品等需求回暖，出口年增2.6%；對日本出口年減17.5%，主因持續受電子零組件需求下滑影響。

若以累計數觀察，對美外銷同樣是一大亮點。蔡美娜指出，在AI商機應用風起雲湧、全球供應鏈重組、美國製造回流等3大主流趨勢之下，台灣前8個月對美國出口已達754.5億美元、年增64.6%，與去年全年規模相比，差不到8億美元，換句話說，到了9月底，非常肯定會提前打破歷年全年紀錄。

蔡美娜表示，台灣前8月對美國累計出超規模達422.6億美元，已超越去年全年水準、提前創紀錄，且是首度超過400億美元大關；同時，台灣前8月對中國與香港累計出超金額約432.4億美元，與對美規模相比，差不到10億美元，創民國80年以來、也就是34年來同期最小差距。

有媒體關切台灣對美大幅出超，是否可能引起美方施壓或發起「301條款調查」。

蔡美娜指出，除AI商機，另有眾多原因導致台灣對美出超規模擴大，包含美國與中國貿易戰促使供應鏈移轉，以及美方基於對資安的疑慮，不希望太多電子、資通產品在中國生產。

蔡美娜進一步表示，財政部公布的進出口數據是反映「商品類」的出超，但若要衡量兩國貿易關係，還必須把「服務類」納入考量，而服務類正是美國出口強項，因此將商品、服務合計，台灣對美國出超規模應會收斂。

此外，出口結構變化方面，蔡美娜表示，台灣前8個月對中港以及對美國出口占總出口比重，分別為30.8%、24.5%，分別創近23年來同期最低點，以及近25年來同期最高點。前8月對日本出口占總出口比重已降到5.5%，為歷年來同期最低紀錄。