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碳費建議起徵價出爐 石化公會：產業很痛苦、盡量配合

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
環境部召開第5次碳費費率審議會，建議一般費率起徵區間。石化公會表示，對產業很痛苦，但業界會盡量配合。圖為林園石化工業區。本報資料照片
環境部召開第5次碳費費率審議會，建議一般費率起徵區間。石化公會表示，對產業很痛苦，但業界會盡量配合。圖為林園石化工業區。本報資料照片

碳費建議起徵費率每噸300-500元，台灣區石油化學同業公會直言，對產業來說來說很痛苦，但業者會盡量配合，希望環境部收碳費後能真正用在減碳上，不能僅行政用，因為像是碳捕捉技術研發，都要花很多錢。

環境部召開第5次碳費費率審議會，建議一般費率起徵區間每噸碳300至500元，預計2030年調升到1200至1800元。

石化公會指出，比較競爭對手日、韓，這段時間有與環境部溝通，討論包括高碳洩漏係數等，但「石化業真的很困難」，像是區域貿易協定一項項被拿掉，FTA覆蓋率低，不像資通訊產業在WTO下有免稅協定。而石化原料銷台少，都是外銷，現在碳費將開徵，成本增加，產品價格上揚，下游業者就會找其他地方進口。石化原料除了中國大陸，其他地方也一直產出，公會也跟環境部建議要參考國際，要有公平性，像歐盟有核配制度。

石化公會說明，近日公會成員也開會討論，以三個子法來算一算，該減碳就減碳，提出自主減量計畫，並換低碳燃料，但像南部石化業要仰賴七接，預計2030年完工，屆時才有足夠天然氣，但也會先供給台電。

石化公會強調，碳費徵收對產業來說很痛苦，客戶會找有RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等如墨西哥地方進口。但我們只能盡量配合。

減碳 石油

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