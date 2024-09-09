物價仍高！政院決議啟動關鍵原物料減徵措施至年底

行政院副院長鄭麗君9日召開穩定物價小組會議，會中決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至2024年12月底，持續從源頭減輕業者營運負擔，穩定民生物價。減徵項目包括進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅；免徵小麥關稅；奶油、無水奶油、烘焙用奶粉、牛肉關稅稅率減半；另外汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

中秋節將至，行政院召開穩定物價小組會議，由鄭麗君主持。會中提到，中秋節為三大傳統節日之一，國人習慣團圓烤肉，推升應節農產品及烤肉常見食材需求，如文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等。鄭麗君指示，農業部密切注意各項應節產品市場供需及交易情形，加強落實各項調配供應措施，以充裕供應節慶市場需求。農業部已盤點各項產品，並於節前加強調配、增加供應，包括：蔬菜增加7%、水果增加8%、毛豬增加12%、白肉雞增加2%、水產品增加10%，以充分滿足市場需求。

為與親朋好友歡慶佳節，國人也經常趁此佳節相互贈送中秋禮盒，推升月餅、蛋黃酥、鳳梨酥等糕點需求。行政院消費者保護處調查，本年四大賣場、四大超商及五大電商平台販售之月餅供應充裕，價格漲跌互見，約有6成商品價格持平或下跌，約4成商品略微調漲；行政院消保處指出，各通路推出不同款式及價格的產品供消費者選擇，且多有優惠促銷方案，可供消費者多元選購。鄭麗君指示，行政院消保處持續關注應節糕點之市場行情，若有異常情形，即妥為查處。

鄭麗君也要求物價聯合稽查小組持續關注物價波動情形，尤其烤肉常見食材、月餅等應節產品，嚴密監控產品價格上漲的合理性，針對可能涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價之業者不定期啟動稽查，藉此對於心存僥倖及觀望心態之業者，發揮遏止效果，積極對外宣示政府穩定物價、查緝不法、安定民心之決心，嚴格把關消費者權益。

此外，國際農工原物料價格處相對低檔，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格持續穩定，有助舒緩國內業者營運壓力，今年第二季消費者物價指數（CPI）年增率已回落至2.20%，為最近四季以來最低，顯示國內物價上漲壓力有所趨緩。但7月以來，受颱風豪雨等氣候條件不穩影響，國內蔬果價格升高，致CPI年增率升至2.53%，漲幅擴大，加以外食、房租等服務類價格具僵固性，仍需審慎因應物價上漲風險。

此外，中東衝突、俄烏戰爭等地緣政治風險續存，氣候異常頻率增加等通膨風險因素續存，CRB全球商品指數由2023年12月12日的相對低點258.1點，上升至本年5月28日的300.2點，達年內高點。此後CRB指數雖隨原油及大宗穀物價格趨緩而下行，惟近期聯準會可能啟動降息，美元走軟，CRB指數再度轉呈上行趨勢，由本年8月5日的268.8點，上升至8月29日的279.9點，未來原物料價格仍具波動風險。

為提前因應原油及大宗物資價格波動風險，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，原實施第12波減徵關鍵原物料稅負措施至本年9月底，會議決議啟動第13波措施，延長至本年12月底。

（一）免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅。

（二）免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。

（三）汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

鄭麗君責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意。另請國發會、財政部、主計總處等相關部會，依國際因素、產業衝擊、民生物價影響、以及2025年CPI預測等綜合因素，評估減徵措施未來是否滾動調整。