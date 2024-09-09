接見加國駐台代表 卓揆：鼓勵台加青年交流學習、持續拓展更多合作

行政院長卓榮泰9日接見加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）倪傑民（Jim Nickel）代表一行時表示，台加雙方政府與人民共享民主自由的普世價值與理念，並在維護區域和平安全方面，持續互相合作與支援，同時雙方陸續簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA）及「投資促進及保障協議」（FIPA），期盼鼓勵更多青年學子相互交流學習，持續拓展更多合作，深化雙方友誼。

卓榮泰致詞時首先代表行政院竭誠歡迎倪傑民一行前來行政院，並感謝倪傑民自2022年9月抵台履新後，即率領辦事處同仁為促進台加關係做出許多貢獻。他知道倪傑民喜愛戶外運動，曾前往花蓮參加太魯閣馬拉松比賽，因此今日特地安排雙方在行政院玉山廳會晤，希望倪傑民未來有機會能登上玉山。卓榮泰指出，今(2024)年1月13日我國總統大選結果出爐後，以及5月20日賴清德總統就職典禮時，加國政府及倪傑民均表達最誠摯的祝賀，凸顯台加雙方深厚友誼，相信未來雙方將進一步促進彼此更多合作。

卓榮泰表示，賴總統提出「民主和平四大支柱」，並全力發展「五大信賴產業」，就是要將經濟發展與國家安全緊密相結合，在此發展過程中，台灣需要與世界民主夥伴及國家共同攜手努力，而台加雙方政府與人民也共享民主自由的普世價值與理念，並在維護區域和平安全方面，持續互相合作與支援。

談及台加經貿往來，卓榮泰進一步表示，考量台加經貿產業互補，雙方除在2016年簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），去年亦簽訂「投資促進及保障協議」（FIPA），未來雙方經貿關係勢必在此基礎上繼續精進。此外，台加雙方在科技、衛生等領域也有實質合作，例如台泥企業集團旗下子公司宣布在加國溫哥華地區打造鋰電池廠；鴻海（2317）宣布在加國成立軟體研發中心（SRDC）等；同時，我國發展離岸風力發電過程中，加國能源公司也從中提供協助。卓榮泰指出，明(2025)年中央政府總預算在科技預算部分，將大幅增加至1,466億元，期盼在此預算基礎上，能與加國政府拓展更多合作。

卓榮泰指出，除經貿交流外，加國國會議員也時常組團來訪，同時青年交流亦十分頻密，雙方每年互相提供1千名青年度假打工的名額，增進彼此相互學習。我國政府正規劃設立「百億青年海外圓夢基金」，鼓勵台灣優秀青年前往世界各國學習更先進科技，進行更專業的深造，未來如有機會前往加拿大，也請加國政府提供協助，而我國政府也有設立獎學金，非常歡迎加拿大青年前來台灣，促進台加雙方更多合作。

隨後，倪傑民致詞時表示，從加拿大提出的「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy）中，可以看出台灣是加拿大在印太區域的重要夥伴，雙方不僅理念相近，共享民主價值、尊重人權與維護法治，同時也共同維護以規則為導向的國際秩序，以及守護印太地區的和平與穩定。為強化雙方民主與通訊韌性，加拿大期盼與台灣深化合作，包括對抗錯假訊息、境外勢力干預、強化網路安全，以及保護關鍵基礎設施等。同時，加拿大已在其「印太戰略」，以及與其他七大工業國組織（G7）夥伴共同表明，加拿大反對使用脅迫或武力方式單方面改變臺海現狀。

倪傑民指出，他非常高興加拿大已加入「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與臺灣、美國、日本、澳洲同樣成為正式會員。GCTF是提供所有成員針對國內和跨國性議題交換意見的重要平臺，並將臺灣帶向世界，同時也將世界帶向台灣。

倪傑民進一步表示，加拿大與台灣正朝向綠色與數位的未來進行轉型，並透過貿易、投資與共同創新促進雙方經濟成長，而加拿大與台灣企業更受益於雙方共同簽署的「避免雙重課稅協定」（ADTA）、「投資促進及保障協議」（FIPA）、「科學技術及創新合作協議」，以及雙方共同採認的「供應鏈韌性合作架構」等，使雙邊可以在關鍵礦物、潔淨與再生能源、電動車，以及包含人工智慧、半導體、高階製造業與高科技產業人才培訓等關鍵領域展開合作。此外，加拿大也非常榮幸能夠投資台灣離岸風電產業，協助台灣達成淨零目標與發展新興產業。