碳費起徵建議300元起跳 業者籲優惠費率配套須完整

環境部今天召開第5次碳費費率審議委員會，初步建議一般費率起徵價格每公噸新台幣300到500元，每2年進行檢討和調升。對此，石化公會表示減碳是趨勢，一定要減，但希望政府碳費徵收要兼顧公平與產業競爭力。

石化公會表示，台灣石化業這幾年相當辛苦，面對大陸石化產能過剩，外溢到亞洲鄰國，市場競爭相當激烈，此外，台灣的FTA涵蓋率低，原本與大陸之間的ECFA（兩岸經濟合作架構協議）石化品項關稅減讓也一一被拿掉，接下來再加上碳費，成本墊高，勢必雪上加霜。

石化公會表示，政府實施碳費，業者一定盡力配合，很多會員公司都很積極在做減碳，提出自主減量計畫，希望政府在優惠費率等相關配套方面能夠完整。

中鋼也表示，碳費費率是整體碳定價制度相當重要的一環，如何使實質碳費不高於主要競爭對手國，將是確保台灣產業國際競爭力的重要課題。

中鋼強調，將持續研發及導入先進低碳生產技術，朝爭取優惠費率努力。