接待史瓦帝尼經貿訪團 土城產業園區50年經驗傾囊相授

經濟部9日發布新聞稿指出,邦交國史瓦帝尼(Kingdom of Eswatini)經貿部門訪問團今到訪經濟部土城產業園區,希望借鏡我國園區開發及運作的豐富經驗,在史國成功落實。

經濟部表示,經貿訪問團由史國中央銀行金融監管司司長Ms.Beverly Mavuso帶團,成員包括兩處開發中的經濟特區官員、工程師,及駐台人員等一行八人,土城產業園區服務中心熱情接待,詳盡解說包括廠商服務、公設管理、廠辦更新、工安防制等各項園區管理重點,也帶訪問團參觀園區污水處理廠,了解相關設備操作流程。

訪問團團長Ms.Beverly Mavuso表示,萬事起頭難(All things are difficult before they are easy)!史國正值經濟發展關鍵爆發期,幾個重要的經濟特區正緊鑼密鼓籌設中,有招商引資、公設配套、環保規範等各方面的課題,此行汲取了土城園區50年發展的寶貴經驗的確帶給史國很大的助益,由衷感謝。

土城產業園區服務中心主任許雅美表示,土城園區明年剛好屆滿50周年,現有廠家數364家,上市櫃公司達21家,年產業逾新台幣1,080億元,是我國發展成熟、運作良好的代表性產業園區;園區從草創到擴張,經過產業結構轉變、升級,到今日的規模,每個時期都有其不同的發展任務與挑戰。其中公部門扮演的角色相當關鍵,必須適時發揮資訊及資源統合分享的功能,才能攜手園區廠商不斷突破,一起成長。