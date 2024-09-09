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接待史瓦帝尼經貿訪團 土城產業園區50年經驗傾囊相授

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部9日發布新聞稿指出，邦交國史瓦帝尼（Kingdom of Eswatini）經貿部門訪問團今到訪經濟部土城產業園區，希望借鏡我國園區開發及運作的豐富經驗，在史國成功落實。

經濟部表示，經貿訪問團由史國中央銀行金融監管司司長Ms.Beverly Mavuso帶團，成員包括兩處開發中的經濟特區官員、工程師，及駐台人員等一行八人，土城產業園區服務中心熱情接待，詳盡解說包括廠商服務、公設管理、廠辦更新、工安防制等各項園區管理重點，也帶訪問團參觀園區污水處理廠，了解相關設備操作流程。

訪問團團長Ms.Beverly Mavuso表示，萬事起頭難(All things are difficult before they are easy)！史國正值經濟發展關鍵爆發期，幾個重要的經濟特區正緊鑼密鼓籌設中，有招商引資、公設配套、環保規範等各方面的課題，此行汲取了土城園區50年發展的寶貴經驗的確帶給史國很大的助益，由衷感謝。

土城產業園區服務中心主任許雅美表示，土城園區明年剛好屆滿50周年，現有廠家數364家，上市櫃公司達21家，年產業逾新台幣1,080億元，是我國發展成熟、運作良好的代表性產業園區；園區從草創到擴張，經過產業結構轉變、升級，到今日的規模，每個時期都有其不同的發展任務與挑戰。其中公部門扮演的角色相當關鍵，必須適時發揮資訊及資源統合分享的功能，才能攜手園區廠商不斷突破，一起成長。

工程師 新台幣 經濟部

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