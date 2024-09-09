林伯豐憂「綠色通膨」：初期碳費每噸不應超過100元

環境部今 (9) 日上午召開第 5次碳費費率審議會，歷經4小時討論，費率仍未正式決議，審議委員初步建議一般費率起徵價格會在每公噸300至500元，每兩年檢討和調升。但三三會理事長林伯豐指出，基本工資調漲、碳費也要開徵，將造成企業成本至少增加10%。

林伯豐表示，台灣獨步全球創設一個碳費制度，脫離了國際碳定價主流，他仍建議碳費課徵標準應將CPI納入考量，且初期碳費每噸應不超過新台幣100元，以避免造成綠色通膨。

林伯豐日前就多次表達產業界的辛苦與「碳焦慮」。他說，台灣是出口導向國家，且為國際上重要供應鏈，需要同時進行減碳和能源轉型，而2026年COP30將更新各國自訂貢獻（NDC），台灣2030年NDC目標為減碳23至25%，與國際2035年要減碳60%有極大差距。

另外，因應歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）、美國清潔競爭法案（CCA），他認為台灣應評估對進口商品課徵碳關稅。林伯豐說，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並應併同檢討取消貨物稅。

林伯豐再次針對碳費提出「百元」建議，認為碳費課徵不應超過台幣100元，且不應集中在製造業或排碳大戶，對於自主減量達到減量標準的中小企業，碳費應該全免。