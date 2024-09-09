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小心！假冒勞動部紓困專員詐騙 民眾請小心求證勿上當

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

勞動部9日表示，近日接獲民眾反映，遇有不明人士冒充「勞動部」紓困補助專員，透過加LINE表示能協助其申請113年勞動部擴大「極」難紓困補助。勞動部澄清，該部並無辦理是項紓困補助業務，此為詐騙手法，民眾切勿聽信。

勞動部強調，勞動部及所屬機關辦理相關補助業務，絕不會透過主動加LINE或其他社群媒體聯繫申請事宜，另詐騙手法不斷推層出新，請民眾提高警覺，若有接獲聲稱勞動部人員的社群媒體訊息或可疑電話，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或勞動部電話代表號（02）8995-6866查證，以免受騙。

勞動部 社群媒體 詐騙

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