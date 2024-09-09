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台灣碳費起徵300至500元 產業界：初期不應超過100元

中央社／ 台北9日電

環境部今天召開第5次碳費費率審議會，建議一般費率起徵區間每噸新台幣300至500元。產業界認為，費率研訂應參考主要貿易競爭國如日韓的實際碳價負擔，並將消費者物價指數（CPI）納入考量，初期碳費每噸不超過新台幣100元，以避免造成綠色通膨

環境部今天召開第5次碳費費率審議會，歷經約4小時討論，最後訂定一般費率區間為每噸300至500元，以分階段調升為原則；優惠費率下次討論，預計9月底、10月初將進行最後一次審議會。

針對碳費議題，三三會理事長林伯豐表示，基本工資調漲，碳費也要開徵，將造成企業成本至少增加10%，台灣獨步全球創設1個碳費制度，脫離國際碳定價主流，建議碳費課徵標準應將CPI納入考量，初期碳費每噸應不超過新台幣100元，以避免造成綠色通膨。

另外，林伯豐建議，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並應併同檢討取消貨物稅。

產業人士表示，以目前製造業狀況來看，除半導體外，其他產業狀況並不佳，特別是石化業受中國中止ECFA早收清單優惠關稅影響，情況十分艱難，因此建議費率研訂時，應參考主要貿易競爭國的實際碳價負擔，研訂國內的公告費率，至少也不能比日本高，以確保產業可在保持國際競爭力下，持續推動淨零轉型。

產業人士舉例，日本碳費換算約新台幣60元，且有一定限制，排除原料用途如鋼鐵業的冶金煤、水泥石灰石；韓國碳市場交易價約200元，但對高碳洩漏風險產業有百分百免費核配、非高碳洩漏風險業則有90%免費核配，因此對韓國產業來說，實際負擔成本不到20元。

台灣碳費採分階段、逐步擴大對象方式徵收，商總理事指出，目前服務業尚未納入首波碳費徵收對象，建議政府在徵收範圍界定方面，能和社會溝通得更清楚，才不致讓徵收對象以外者，陷入無謂的恐慌；換言之，政府相關宣導推廣有其必要性，確保實質減碳成效。

新台幣 消費者物價指數 通膨

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