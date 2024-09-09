8月出口創新高！連10紅、436億美元優於預期

8月出口436.4億美元，創歷年單月新高，較上月增 9.3%，較去年同月增 16.8%，連10紅；累計前8月出口3085.7 億美元，較去年同期增10.9%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，8月出口出乎預期好，規模、變動幅度、結構都有亮眼表現。展望9月，預估出口有望落在407億元到423億元，年增5%至9%；第三季出口估年增8.2%至9.6%之間，將比主計總出預估高2-3個百分點。

蔡美娜說明，全球經濟延續溫和成長步調，創新科技與AI應用不斷擴散，誘發需求並持續疊加，加上年底東西方節慶旺季推升效應，下半年出口量能有相當支撐，根據主計總處8月預估，第三季出口規模約1221億美元，年增6.3%，若以7、8月出口成績，9月約385億美元，年減0.8%，就可輕鬆達標，也因此，主計總處對第三季預估較保守，出口會有2-3個百分點上修空間。

財政部說明表示，受惠人工智慧、高效能運算等商機持續熱絡，加以進入國際品牌新機備貨旺季，以及7月底颱風來襲造成部分出貨遞延，為8月出口創新高原因。

另外，主要貨品除礦產品出口隨油價下跌年減10.6%外，其餘均上升，以資通與視聽產品年增71.3%最為強勁，電子零組件續受銷售流向結構改變影響，僅年增0.1%，光學及精密儀器因鏡頭出貨暢旺，年增14%；機械、塑橡膠及其製品隨半導體設備、合成橡膠等需求增溫，各年增 8%、3.8%。累計前8月資通與視聽產品出口值已超越歷來全年水準，年增89.8%。

主要市場方面，8月對美國出口金額續寫單月新高紀錄，在科技類產品需求強勁推升下，年增78.5%，對東協、歐洲、中國大陸與香港出口亦各增5.6%、2.6%、1%，僅對日本出口年減 17.5%。

累計前8月對美國、東協出口規模皆創歷年同期新高，年增率分別為64.6%、 16.9%，對其他三大地區出口則呈縮減，其中對日本下滑 20.4%，對 歐洲、陸港各年減 8.3%、3.3%。