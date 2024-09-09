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俄烏戰爭持續 財政部：烏克蘭反傾銷豁免「再延一年」
俄烏戰爭仍持續，財政部關務署9日公告，考量對國家整體經濟利益影響，對自烏克蘭產製進口碳鋼鋼板，配合整體國際經濟局勢發展與友盟國家一致作法，繼續暫停課徵反傾銷稅一年，到2025年9月13日為止。
關務署公告，財政部2022年9月14日公告對巴西、中國大陸、印度、印尼、南韓及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板續課反傾銷稅，考量對國家整體經濟利益影響，決定暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅一年，到今年9月13日。
關務署日前召開關稅稅率審議小組會議，參酌經濟部提供的檢討意見，配合整體國際經濟局勢發展與友盟國家一致作法，繼續延期暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅一年，從今年9月14日到明年9月13日為止，為期一年。
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