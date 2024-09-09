內政部回應國家公園大規模「種電」疑慮 曝僅這兩處將設置太陽能

外傳內政部所轄國家公園要在屋頂「種電」，引發環團與立委隱憂；內政部9日澄清，國家公園部分將以各管理處的「辦公室」、「遊客中心」為對象，並非外傳在國家公園內大規模「種電」。

內政部表示，為了落實2050淨零排放的國家目標，積極推動建築物導入再生能源，並由公部門建物帶頭做起，預計於2026年達標，國土管理署正與經濟部研訂「 建築物設置太陽光電發電設備標準」，並持續邀請縣市政府、業界及NGO環保團體溝通討論，凝聚共識。

內政部說明，國家公園署提出的「建置國家公園碳匯計畫」中，重點在於自然碳匯盤點及組織碳盤查，並以此為基礎展開「增匯」及「減碳」，以及定期公布相關數據資訊。

內政部指出，各國家公園管理處以2023年為基準資料盤點用電量，換算為碳排放量約為3,939噸二氧化碳當量。

內政部說，為進一步運用再生能源降低碳排，參考國外國家公園經驗，規劃在遊客中心或相關廳舍屋頂、停車場等架設太陽能光電板，不僅有助於降低運營成本，還可將國家公園打造成為低碳生活的實踐場所。

內政部表示，國家公園署亦要求各管理處設置相關設施前務必仔細評估，避開重要景觀及避免影響遊客的觀賞體驗，以避免或減少對自然環境的影響方式，從而最大限度地利用再生能源，打造低碳永續的場所。