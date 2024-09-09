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內政部回應國家公園大規模「種電」疑慮 曝僅這兩處將設置太陽能

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
美國西南部的大峽谷國家公園也用遊客中心裝設屋頂型太陽能光電板。內政部提供
美國西南部的大峽谷國家公園也用遊客中心裝設屋頂型太陽能光電板。內政部提供

外傳內政部所轄國家公園要在屋頂「種電」，引發環團與立委隱憂；內政部9日澄清，國家公園部分將以各管理處的「辦公室」、「遊客中心」為對象，並非外傳在國家公園內大規模「種電」。

內政部表示，為了落實2050淨零排放的國家目標，積極推動建築物導入再生能源，並由公部門建物帶頭做起，預計於2026年達標，國土管理署正與經濟部研訂「 建築物設置太陽光電發電設備標準」，並持續邀請縣市政府、業界及NGO環保團體溝通討論，凝聚共識。

內政部說明，國家公園署提出的「建置國家公園碳匯計畫」中，重點在於自然碳匯盤點及組織碳盤查，並以此為基礎展開「增匯」及「減碳」，以及定期公布相關數據資訊。

內政部指出，各國家公園管理處以2023年為基準資料盤點用電量，換算為碳排放量約為3,939噸二氧化碳當量。

內政部說，為進一步運用再生能源降低碳排，參考國外國家公園經驗，規劃在遊客中心或相關廳舍屋頂、停車場等架設太陽能光電板，不僅有助於降低運營成本，還可將國家公園打造成為低碳生活的實踐場所。

內政部表示，國家公園署亦要求各管理處設置相關設施前務必仔細評估，避開重要景觀及避免影響遊客的觀賞體驗，以避免或減少對自然環境的影響方式，從而最大限度地利用再生能源，打造低碳永續的場所。

內政部 再生能源 國家公園

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