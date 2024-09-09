碳費一般費率區間300至500元 最遲10月初完成審議

環境部9日上午召開碳費費率審議會第五次會議，經過4小時的討論，委員們終於凝聚共識，預計碳費起徵價格，一般費率將落在每噸300至500元，以兩年為一期的方式進行檢討、分階段調升為原則，預計在2030年之後，每噸費率將來到1,200至1,800元。

碳費三子法出爐、正式宣告碳定價時代來臨，而環境部長彭啟明也宣布，碳費費率預計在今年10月底完成審議一般費率與兩種優惠費率，目標在年底公告、明(2025)年元旦生效。企業首年將依照碳費三子法來試申報2024年的排放量但無須繳費，直到2026年才需要依照2025年的排放量與適用費率繳費。

環境部今日上午召開第五次碳費費率審議會。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，經過4小時的討論，會中討論非常熱絡，在會議開始之前，環境部有重申立場，對於費率推動的部分，皆認為碳費徵收應該要積極來推動，環境部沒有預設立場。

黃偉鳴表示，今天會中比較多在費率討論，但還是沒有做成最終結論，審議會初步擬出「費率區間範圍」，起徵價格，一般費率300至500元，未來以兩年為一期的方式進行檢討，分階段調升為原則。

他說，今天也討論到廠商在自主減量計畫中的優惠費率，但沒有好的建議草案出來，預計還要下一次審議會討論，「大家有共識就是優惠費率本身足夠誘因」。他轉述，也有委員建議隨著一般費率逐步調整，優惠費率也要相對應的調整，與一般費率保有適當的差距度廠商才有誘因。

另外，比較多的時間在討論「2030年以後」的費率，委員建議在2024年至2030年之後，可以考慮費率為每噸1200至1800元左右。

黃偉明強調，委員經過討論之後，認為在第六次委員會再來針對最後確認跟討論，預計第六次會議將在9月底至10月初召開，應該是費率的最後一次審議會，對於費率會有更具體的結論。