快訊

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點、台積電跌19元收899元

水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

烏俄戰爭來到新階段？烏軍「反攻有效但優勢還不好說」

美就業數據加劇全球經濟放緩疑慮 國際原油跌至近三年低點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近期原油市場呈現明顯壓力。（路透）
近期原油市場呈現明顯壓力。（路透）

街口投信表示，近期原油市場呈現明顯壓力，上周五（12日）布蘭特原油價格收每桶71.06美元，跌至2021年12月以來的最低水準，原因在於美國8月就業數據不如預期，雖然失業率下降，但就業人數顯示勞動市場放緩，加深投資者對於經濟放緩的擔憂。就業數據也牽動降息預期調整，CME的FedWatch數據顯示市場對於美聯儲降息1碼（25基點）的預期由週四的60%升高至73%；降息2碼的預期則由40%降至27%；雖然OPEC+延後10月與11月的增產計畫，但全球需求前景疲軟，尤其是中國大陸經濟復甦緩慢，以及預期利比亞恢復出口、降息幅度收窄等因素，導致上週油價弱勢，連續五日下跌超過1%，單週下跌約8%。

近期中東局勢趨緩，投資人轉向關注OPEC+推遲增產的決定，該措施對油價為短期利多，但油價的後市仍取決於經濟需求與非OPEC國家的增產情況。根據國際投行高盛的上周五報告，認為利比亞的出口可望恢復與大陸需求的復甦緩慢，可能抵消OPEC的減產利多影響；高盛預期未來幾個月布蘭特原油價格將介於每桶70-85美元之間。根據最新CFTC數據，投機交易人小幅減持原油相關期權淨多頭部位，顯示對短期油價持較為保守態度。

OPEC 原油價格 降息

延伸閱讀

大摩二度調降油價預估 美銀估明年布蘭特均價75美元

美國本周公布的通膨數據能否促使Fed降息2碼？

00687B一個月增加近3.8萬受益人…降息時機已到！ 過去三次歷史數據最低報酬也有26％

美就業數據不如預期 台股電子族群壓力測試

相關新聞

OECD主動考察台灣預算程序 稱讚財政紀律

經濟合作暨發展組織（OECD）代表團分別於去年及今年4度訪台，考察台灣預算程序，近期出具「中華台北預算」報告。相關官員表...

美就業數據加劇全球經濟放緩疑慮 國際原油跌至近三年低點

街口投信表示，近期原油市場呈現明顯壓力，上周五（12日）布蘭特原油價格收每桶71.06美元，跌至2021年12月以來的最...

前鎮科技產業園區9月徵才活動來了！

經濟部產業園區管理局高屏分局與高雄市政府訓練就業中心將於9月11日上午9時30分至11時在高屏分局後棟第一訓練教室（前鎮...

國科會主委吳誠文：全球人才助台發展自主AI運用實力

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文今天在紐約舉行的美東華人學術聯誼會年會指出，台灣以硬體製造實力協助全世界發展人工智慧運用...

第5次碳費費率審議會今登場 委員：2030年費率應先訂出

環境部今天上午召開第5次碳費費率審議會，本次將討論到費率深水區，包含費率訂定法制作業、費率調整規畫，以及不同費率（含優惠...

眼光精準、嚴以律己求共好 晶圓女王徐秀蘭開啟新時代

對「晶圓女王」徐秀蘭而言，今年8、9月特別忙碌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。