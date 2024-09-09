美就業數據加劇全球經濟放緩疑慮 國際原油跌至近三年低點

街口投信表示，近期原油市場呈現明顯壓力，上周五（12日）布蘭特原油價格收每桶71.06美元，跌至2021年12月以來的最低水準，原因在於美國8月就業數據不如預期，雖然失業率下降，但就業人數顯示勞動市場放緩，加深投資者對於經濟放緩的擔憂。就業數據也牽動降息預期調整，CME的FedWatch數據顯示市場對於美聯儲降息1碼（25基點）的預期由週四的60%升高至73%；降息2碼的預期則由40%降至27%；雖然OPEC+延後10月與11月的增產計畫，但全球需求前景疲軟，尤其是中國大陸經濟復甦緩慢，以及預期利比亞恢復出口、降息幅度收窄等因素，導致上週油價弱勢，連續五日下跌超過1%，單週下跌約8%。

近期中東局勢趨緩，投資人轉向關注OPEC+推遲增產的決定，該措施對油價為短期利多，但油價的後市仍取決於經濟需求與非OPEC國家的增產情況。根據國際投行高盛的上周五報告，認為利比亞的出口可望恢復與大陸需求的復甦緩慢，可能抵消OPEC的減產利多影響；高盛預期未來幾個月布蘭特原油價格將介於每桶70-85美元之間。根據最新CFTC數據，投機交易人小幅減持原油相關期權淨多頭部位，顯示對短期油價持較為保守態度。