黃豆價格低迷近成本價 街口：回歸基本面觸底反彈訊號

年初迄8月底，黃豆期貨價格跌幅已逾20%且曾來到四年低點，跌破1000美分/蒲式耳。由於價格低迷已近成本價，9月首三個營業日累積漲幅達2.35%，惟9月6日美國勞工統計局發布月度就業狀況報告超出預期、失業率維持在4.2%的歷史低點之後，市場降低對大宗商品的熱度，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆2024年11月期貨合約，截至9/6結算價1005美分/蒲式耳，單日跌幅達1.81%。

美國農業部發布的美國每周出口銷售，截至8月29日當週的黃豆銷售狀態為「穩定」。報告稱，2024/2025年度黃豆淨出口銷售量為1.66 mmt，符合市場預測值80萬噸至2 mmt。看天吃飯，預報未來10-14天，中西部和美國平原的高溫將達到30-33°C，黃豆和玉米的成熟和收穫會加速，但產量會降低，利於價格走勢。巴西大部分地區的天氣仍然非常乾燥和炎熱，馬托格羅索州的氣溫達到35-37°C，這使得無法在9月至10月開始播種黃豆，市場正在密切關注播種季節的進展。

街口投信表示，農產品受氣候風險無法抹滅，回歸基本面觸底反彈訊號，美國農業部每周公佈作物生長狀況報告及9月12日亦將公布全球農業供需月報WASDE，建議投資人可密切留意觀察。