OECD主動考察台灣預算程序 稱讚財政紀律

經濟合作暨發展組織（OECD）代表團分別於去年及今年4度訪台，考察台灣預算程序，近期出具「中華台北預算」報告。相關官員表示，OECD訪團對台灣嚴守財政紀律感到驚艷。

台灣雖然不是OECD會員國，不過是OECD資深預算官員委員會（SBO）的正式受邀成員。

SBO定期針對會員國或是有興趣國家的預算體制，出訪考察並出具報告，提供會員國交流。這次SBO主動聯繫台灣，表達對台灣預算程序的興趣，因而由主計總處、財政部合作規劃OECD考察事宜。

考察期間，OECD專家與主計總處、財政部及相關部會官員進行廣泛討論，代表團也會見立法院、預算研究中心和審計官員。

而OECD發布的預算報告指出，台灣財政特色是絕對強調財政紀律，由於受惠於經濟高速成長，與國際基準相比，台灣債務較低且沒有外債，但特別提醒，人口老化、低出生率將成為財政威脅。

主計總處官員表示，OECD訪團非常肯定台灣的財政表現，更對台灣立法院同樣要求財政紀律，行政、立法對財政紀律具有高度共識，感到相當驚艷。

主計總處官員也說，COVID-19疫情期間，OECD國家債務占GDP比率平均增加15個百分點，但台灣在疫情期間，表現依舊持穩，這讓OECD官員相當好奇，當時政府官員說明，台灣在疫情期間，保持多天零確診、經濟活動如常，均有幫助。

財政部特別說明台灣在債務管理的做法，指出台灣因經濟成長而使GDP大幅增長，長期債務比率自101年高峰之36.3%逐年下降，預估113年度長期債務預算數（含追加預算案）比率29.7%，截至113年8月底止實際數比率26.0%。

OECD實地考察後，於報告分析台灣特色、財政紀律表現佳的原因，並提出建議。主計總處官員表示，部分建議因為國情的關係，台灣與西方國家的政府體制、社福、稅收制度不同，不見得適合沿用，但提到綠色預算可以持續投入，這會是未來政府參採的方向。

除了OECD認為台灣債務管理機制相當嚴謹，財政部指出，近年惠譽、穆迪及標準普爾三大國際信用評等機構將台灣信用評等調升或給予正向評價，均肯定台灣致力於審慎財政及債務管理，遵守財政紀律。