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前鎮科技產業園區9月徵才活動來了！

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
前鎮科技產業園區。照片／產業園區管理局高屏分局提供
前鎮科技產業園區。照片／產業園區管理局高屏分局提供

經濟部產業園區管理局高屏分局與高雄市政府訓練就業中心將於9月11日上午9時30分至11時在高屏分局後棟第一訓練教室（前鎮科技產業園區，高雄市前鎮區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動，想求職及轉職朋友，可把握與求才廠商直接面對面洽談的絕佳機會！

前鎮科技產業園區在高屏分局積極整合下，再現園區新樣貌，啟用園區智造新基地前瞻創新大樓，聚焦技術升級與高值化發展，同時配合區內廠商發展需求，積極輔導廠商申請智慧製造及數位人培之政策資源，促進園區成為高階製造中心。

此次參加現場徵才的廠商有華新科技、台灣漢門德，所提供職缺有作業員、工程師等等。高屏分局進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。

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