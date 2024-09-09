國科會主委吳誠文：全球人才助台發展自主AI運用實力

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文今天在紐約舉行的美東華人學術聯誼會年會指出，台灣以硬體製造實力協助全世界發展人工智慧運用，也希望國外人才，特別是台灣出去的人才及產業，回過頭來協助台灣發展自主AI運用系統與主權AI實力。

第49屆美東華人學術聯誼會年會在紐約法拉盛（Flushing）舉行，吳誠文在會中發表「台灣矽島簡史與人工智慧島願景」報告，說明國際地緣政治衝擊下，全球供應鏈短鏈化與在地化發展，AI迅速發展．全球對主權AI的需求，導致產業爆炸性成長，為台灣帶來機會與挑戰。

吳誠文回應記者提問指出，台灣過去10年在人工智慧快速發展過程中，扮演的角色是發展人工智慧運算加速時的前端晶片，這幾乎都要仰賴台灣高端的製造，特別是晶片成為高速電腦運算設備時，相關設備的製造也是仰賴台灣廠商，如果沒有台灣半導體與電子業者的協助，人工智慧發展不可能如今天這樣快速。

他強調，進入下階段，台灣以硬體製造實力協助全世界發展人工智慧運用，也希望國外的人才，特別是台灣出去的人才及產業，回過頭來協助台灣發展自主人工智慧運用系統與主權AI的實力。

對於台灣中南部縣市陸續發展相關產業．吳誠文指出，如同總統賴清德在就職典禮的宣示，台灣除了成為人工智慧之島外，還要均衡台灣，意思是不能只發展硬體，產業上要均衡，從人工智慧硬體產業發展到系統產業，協助各行各業透過台灣高科技實力，發展自主人工智慧系統，讓各行各業同步提升。

至於具體作法，他說，均衡台灣也包含地域均衡，國科會已經規劃智慧科技大南方產業生態區，連結南部所有園區，把人工智慧運用先擴散到各行各業，漸漸透過均衡建立起應用端。