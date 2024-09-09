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環部明年赴歐 協商抵減CBAM
碳費費率年底前定案，環境部規劃，明年將派出十人小組，赴歐盟出訪12天，與歐盟稅務及關務總署及當地智庫深入了解碳邊境調整機制（CBAM），預料也將觸及碳費如何抵減CBAM相關議題。
環境部長彭啓明日前透露，將派員前往歐盟談判CBAM議題，環境部近期公布明年預算書草案，也揭露明年將有十人小組赴歐盟參與相關研商會議。
隨著碳費費率將明朗，明年將是與歐盟談判碳費抵減CBAM細節的關鍵期。彭啓明在就任滿100日記者會說明環境部業務展望時表示，碳費只是過程，碳定價輪廓清楚後，國家淨零路徑也會重新形塑，他希望任內可將碳定價走到下一個層次。
歐盟CBAM已於2023年10月起試行，試行期間僅須申報產品碳排放量，無須繳費，原訂於2026年開始實施，但由於世界各國陸續推動碳定價制度，各國制度如何接軌，也成國際間經貿談判的重要課題。
據了解，氣候變遷署明年初步規劃派出十人小組，出訪歐盟12天，詳細釐清CBAM相關細節。環境部強調，國內碳費制度一定會與CBAM接軌，只是折抵比率、如何折抵仍須談判。
彭啓明先前也表示，政府一定會保護台灣產業發展，他將推動環境部在歐盟派駐一組人員，談判CBAM事宜，以確保我國產品出口時不受阻礙，「這有點難度，也需要有經費與人力編制」，但一定會努力推動。
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