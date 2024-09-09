碳費今審議兩套方案攻防 2026年開始收費

環境部今（9）日將召開第五次碳費費率審議會，費率可望攤牌。不具名委員指出，會中將討論短中長期費率，起徵費率至少將有「每噸300元」、「每噸500元」兩套方案攻防，長期而言，費率估將在2030年調升至每噸1,000元。

環境部日前公告碳費三子法，宣告碳定價時代來臨，環境部長彭啓明也宣布，碳費費率預計今年10月底完成審議，目標年底公告、明年元旦生效。企業明年將依照碳費三子法來試申報今年排放量，但尚無須繳費，直到2026年才須依2025年排放量與適用費率首次繳費。

環境部今日召開第五次碳費費率審議會，討論可望進入深水區。不具名委員分析，碳費費率分為一般費率與兩種優惠費率，針對高碳洩漏風險行業還有折扣係數，每噸低於300元的費率，將不納入討論。換言之，費率討論可能自每噸300元起跳。

碳費費率兩方案攻防 圖／經濟日報提供

依照規劃，碳費一般費率分作短中長期三階段，也就是2024至2025年、2026至2028年、2029至2030年，委員指出，環境部先前已估算，驗證即使每噸1,000元也不會影響物價，長期來看，每噸1,000元可能將是2030年費率的定錨價。

委員表示，以此回推，若較低的每噸300元作為起始費率，且2026年才開始收費，代表對排碳大戶而言，在初期會有兩年緩衝，但後面兩期的減碳力道要加大加快，因為費率調升速度會很快，為增加減碳誘因，在自主減量計畫的優惠費率設計上也要配合費率的增長，折扣由小至大。

若以較高每噸500元作為起始費率，委員解釋，這代表未來短中長期的費率成長較為和緩，在優惠費率設計就必須強化誘因，初始折扣就會加大力道，讓廠商願意加大減碳工作，而不是繳錢了事。

環境部在前次會議上，依當時預告中的碳費收費辦法草案，提出一般情境及部分產業屬高碳洩漏風險二種情境，以每噸100元到1,000元評估對總體經濟影響，在一般情境下，對GDP影響約0.04至0.4個百分點，對CPI影響則為0.0269至0.2687個百分點，已確認對總體經濟影響不大。

環境部表示，徵收碳費是以減碳為目的，碳費費率也將交由費率審議會來決定，將努力依照日前公布的期程完成碳費制度，於明年元旦公告與試行、2026年開始收費。