貿協領軍 台企拓銷非洲

外貿協會日前首次率領台塑（1301）、富強鑫、台灣豐田通商、詮達化學等企業，前往奈及利亞拓銷，並參訪非洲首富Dangote集團最新、全非最大煉油廠，交流石化、橡塑膠等產業合作議題，非洲業者並表達向台灣採購的興趣。

貿協是由董事長黃志芳率團，拜會Dangote集團副總裁Devakumar V. G. Edwin進行交流。

根據2024年富比士（Forbes）統計，Dangote集團總裁Aliko Dangote以139億美元淨資產，位居非洲首富。奈國的石油及天然氣產出規模位列非洲大陸第一。

黃志芳認為，可藉由台灣業者的實力與奈國本土基礎，強強聯手必能更上層樓。

黃志芳並邀請Dangote集團來台參觀2025年台北國際工具機展。

黃志芳指出，台奈雙邊合作源遠流長，在產業、經貿甚至文化上都值得相互借鏡。

台灣缺乏天然資源，但有優質的人力資源與創新能力；奈國擁有非洲最大產油實力與消費市場，深具潛能，值得台商持續關注。

奈國最大的公會奈及利亞工商農礦協會總會（NACCIMA）執行長Sola Obadimu表示，藉由此次來自台灣的世界級企業來訪，雙邊關係必能再度升級。作為奈國產業基石之一的石化業，能成為產業發展的新契機。

拉哥斯商工會（LCCI）表示，透過交流，對台灣在製造與經貿的多元、堅實感到驚艷，台灣作為經濟發展的模範生，能給奈國業者帶來更多值得學習的經驗，如台灣在工業4.0、AI與智慧製造等領域的落實與持續創新都值得借鑑。

為改善經濟結構長年以低價出口石油、高價進口燃油造成的外匯結構性短缺，及製造業基礎薄弱的現況，奈國近年積極推動工業化政策發展製造業。

Dangote集團近年建成全非洲最大的煉油廠，有望提高該國燃油產量並帶動中下游石化產業發展，衍生相關產業大量商機；輔以奈國政府設立的西非最大自貿區Lekki Free Zone，推出各類減免稅負的優惠，鞏固奈國作為西非貿易樞紐的地位，成為非洲地區轉出口歐美市場的重要跳板。