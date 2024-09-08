台日攜手拓非洲商機 貿協黃志芳領軍埃及搶先鋒

為聚焦非洲在全球供應鏈重組下的商機，外貿協會董事長黃志芳協同日商「豐田通商」，領軍台灣4家重量級出口商組貿訪團開拓非洲商機。日前完成首站埃及客製化市場考察和1對1貿易洽談，藉此強化台灣在全球供應鏈的關鍵角色。

近年因美中貿易戰，全球供應鏈解體和重組趨勢逐步形成，許多台商從中國大陸撤出轉往他處。

黃志芳指出，看好非洲具備豐沛的勞動力和低廉的勞動成本，能取代中國和東南亞成為製造業新基地，因此非洲對台商來說，是一個極具市場前景的貿易新版圖。

此次貿訪團「2024年非洲藍海旗艦團」最大特色在於「台日聯手出擊」。今年8月在東京舉辦的台日貿易聯席會議上，台日雙方已有共識將合作範圍擴大至非洲市場，共同進行商務媒合推廣活動。

黃志芳指出，由於台灣現階段在非洲大陸的布局有限，台商對於這塊15億多人口的龐大市場普遍生疏。而自1922年起開始在烏干達收購棉花的豐田通商（toyota-tsusho）深耕非洲市場1世紀，且併購同樣經營非洲達170年的法國CFAO集團後，更是如虎添翼，擁有更多具高度競爭力的一線基地，因此這次特別結合豐田通商精通非洲業務的力量。

台灣豐田通商日籍總經理畑一星，也因此成為此行14名團員中的一大亮點，並為台日企業第三地合作創下新篇章。

豐田通商經營企劃室室長張庭輔告訴中央社，豐田通商是所有日本商社經營非洲最深入及最成功者，非常樂見經由這次參訪來引薦豐田通商在非洲的資源，並協助台商降低進入非洲的門檻，自己也透過貿協行程活動，更進一步了解非洲當前局勢，從而思考市場布局策略。

台灣石化業已被中國大陸點名縮減「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）的關稅優惠；且塑化產品結構早已延伸到汽車等更高端領域，加上全球供應鏈轉移趨勢及分散銷售市場，而非洲又擁有豐富的石油、天然氣、礦產、森林等自然資源，貿協市場拓展處副處長王信雄表示，這次號召的廠商產業聚焦在台非互補性強的石化與橡塑膠機械業。

參團的4家公司都是業界指標性廠商，包括台灣石化業龍頭「台塑公司」的台麗朗部、聚丙烯部、聚烯部及塑膠部4大部門代表；台灣射出機製造商唯一上市櫃公司「富強鑫」；主要生產聚氨酯原料的「詮達化學」；以及染色料產品製造商「永光化學」色彩事業部埃及當地獨家代理商。

做為2023年非洲第一大經濟體的埃及成為旗艦團首站。埃及不僅具備眾多年輕勞動力的1.1億人口紅利優勢，同時自去年開始規劃要在2050年前建立38座智慧城市，加上新行政首都持續建設中，以及「埃及2030願景」旨在改善埃及人民生活品質，都將大幅推動內需市場。

塑膠工業是埃及化學工業中最活躍領域，目前埃及約有9800家登記有案塑膠工廠。埃及化工與肥料協會數據顯示，2023年埃及塑膠產品出口達到17.5億美元，占比達27%，然而埃及塑膠產業原物料需求中卻有70%仰賴進口，約600萬公噸。

為讓團員充分運用與當地交流的機會並展示台灣產業硬實力，貿協駐開羅台貿中心安排客製化市場考察，兩天內馬不停蹄拜會2處開羅重要貿易機構和參訪2家當地塑膠製造大廠及1家能源商，交通往返數百公里。

埃及參訪行程首站為新行政首都內的蘇伊士運河經濟特區（SCZONE），由總裁艾爾丁（Waleid Gamal Eldien）親自接待及簡報特區投資優勢。接續參觀奧斯康工業園區（Orascom Industrial Park）內的HymaPlastic工廠，再赴蘇赫納港（Sokhna Port）作業區。最後再拜會埃及能源業巨擘El Sewedy Electric。

El Sewedy Electric年營業額逾10億美元，是埃及第4大上市公司，透過開羅台貿中心多次協助安排來台參加採購洽談會議後已有實際交易。

黃志芳在拜會行程中也特別對艾爾丁提及台塑集團現今的影響力。舉凡今日生活不可或缺的手機、電腦、遊戲機等，只要是需要晶片的消費電子產品，都離不開台塑集團石化原料供應鏈。

次日的「台灣日」活動，由開羅台貿中心主任王齊賢主持，埃及化工與肥料協會會長馬卡龍（KhalidAbo El Makarem）及當地重要業者均出席，包括埃及塑膠容器前三大製造商Famous Plast、中東北非岩棉保溫建材領導商Al Alamia for Rockwool（ROCKAL），及中東地區知名塑膠製造商暨台灣5家機械品牌代理商Nassar Plastic Group，聆聽4家參團廠商簡報公司主力產品及創新技術，接著再透過高效益的精準貿易1對1洽談會，讓團員與當地潛在買主交流業務機會。

富強鑫業務經理吳晃銘會後對中央社記者表示，旗艦團由貿協董事長親自帶隊，直接近距離接觸埃及當地大型企業，可彌補過往通路缺乏系統組織和當地信用銷售習慣的交易風險，並透過當地台貿中心鎖定對象邀約洽談，找到真正有潛力的大單客戶。

詮達化學總經理凌岩村認為，目前公司正積極轉型，專注於結合環保技術的永續型創新化學品，完全貼近埃及「2030年願景」的永續型綠能減碳戰略目標，是進軍非洲大陸的好時機。

永光化學是此團唯一早在埃及擁有獨家代理商的公司。代理商代表索比（Gihan Sobhy）向中央社稱，他們獨家代理永光的染料產品已超過28年，台商優質且穩定的產品，是贏得客戶不二心的利器。期待透過此次貿訪團活動，將現有的業務範圍從化學和紡織業再擴展到紙業和電子業。

此次參訪團團長，來自台塑台麗朗部的邱家豪說，台塑近年SAP（高吸水性樹脂）往非洲的銷量逐年提昇，與5年前相比成長約4倍，可見非洲市場有相當巨大的潛力。期待透過貿協與當地台商的力量，加深台塑與非洲市場的連結，增加其他台塑產品在非洲的銷售額。