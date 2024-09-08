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國家公園建築導入再生能源 實踐2050淨零排放目標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

2050淨零排放不僅是國際趨勢，也是我國重要政策，為逐步落實2050淨零排放目標，內政部8日表示，針對建築部門訂定三階段里程碑，分別為2030年公有新建建築物達成建築能效1級或近零碳建築；2040年50%既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築；2050年100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築。

為達成2030年公有新建建築物達建築能效1級或近零碳建築（1+級）的階段目標，自112年7月1日起，公有辦公、服務類的新建建築（G-1金融證券、G-2辦公場所）需申請建築能效評估及標示；另自113年7月1日起公有公共集會、商業、休閒文教類建築實施能效制度，並逐年擴大適用對象，公有新建建築物預計可提前至115年全面達標。由於國家公園所轄建築物也屬公有建築，必須依循國家2050淨零排放整體路徑規劃，朝向低碳轉型，並符合建築能效相關規範。

內政部表示，為了配合國家淨零排放政策，各國家公園管理處已積極盤點建築物耗電設施，進行汰舊換新，並規劃相關廳舍，包括辦公室、遊客中心等設置太陽能光電板。國家公園建築在設置節能、創能及儲能設施時，將考量各國家公園獨特的生態環境與自然景觀，採因地制宜的方式進行專業設計與規劃，在不影響生態保育與觀光資源的前提下，加速淨零轉型。

國家公園 建築物 生態保育

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