台塑石化9日起 汽油每公升降6角、柴油漲3角
台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自9日凌晨1時起，調降汽油每公升批售價格新台幣0.6元，但柴油每公升價格調漲0.3元，市場零售價則由加油站自行決定。
台塑石化指出，9日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95+無鉛汽油31.0元、98無鉛汽油33.0元，超級柴油28.0元。
台塑石化透過新聞稿表示，受到美國和中國大陸8月製造業經濟數據疲弱，加劇市場對能源需求前景的擔憂，以及利比亞原油生產與出口有望恢復等因素影響，促使國際油價下跌。台塑石化綜合考量多項因素後，決定調整汽、柴油價格，漲跌不一。
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