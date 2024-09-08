中油明日起汽油價格調降0.6元、柴油調漲0.3元

中央銀行下周四（19日）將召開第3季理監事會議，決定新一季的貨幣政策，在此之前，美國聯準會（Fed）9月的利率決策會議結果先出爐，降息在各界預期之中，差別只在降1碼（0.25個百分點）或2碼。倒是台灣央行會反向升息打炒房？或是祭出第七波房市信用管制？ 雖然物價因颱風因素而上漲，但8月漲幅緩和，加上央行已提前要求銀行關注不動產放款水位，多數市場看法認為，本季理監事會議央行將維持利率不變。不過，也有看法認為，央行若能升息，可為房地產有效降溫，更何況台灣利率水準一點都不高，且通膨確實一直維持在警戒值之上，央行有什麼好怕的？

2024-09-08 11:30