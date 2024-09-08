儲能退場潮 台塑新智能劉慧啟：短空長多

台灣儲能案場掀起退場潮，短短一個多月，包括東鋼、北基、嘉泥等案場計畫接連喊卡；對此，台塑新智能總經理劉慧啟認為短空長多，反而有利台灣儲能市場長期發展更健康。

劉慧啟表示，台灣政府大約從2019、2020年開始推動強化電網韌性建設計畫，吸引業者投入儲能市場，一窩蜂搶饋線，但很多是占饋線卻不投資的「饋線蟑螂」，打亂市場秩序。

其實去年就有跡象，由於國內儲能市場過熱，2023年5月，台電表示由於E-dReg（增強型動態調頻備轉容量輔助服務）儲能申請量比目標量足足超過8倍，擔心市場供過於求，造成儲能容量過多閒置，台電緊急宣布暫停E-dReg併網申請，市場甚至出現「零元搶標」亂象。

另外，加上民眾抗爭，以及等待政府政策明朗，劉慧啟觀察，最近確實有許多儲能案場陷入停擺、甚至喊卡。但他認為，從長遠發展來看，這反而有助台灣儲能市場發展更健康，讓部分炒短線、無心經營、或資金槓桿過高的業者先退場，有心經營的業者能夠留下來好好長期耕耘。

他強調，台塑新智能的儲能案場計畫不受影響，持續推動。劉慧啟向中央社記者表示，截至今年8月，台塑新智能總共已完成6個案場，合計儲能規模超過40MW，另外還有2個中大型案場正在進行中，規模分別為20MW和100ＭＷ，預計2025年底到2026年初會陸續蓋好。

劉慧啟指出，在2050淨零排放目標下，綠能成為大勢所趨，惟不論太陽能或風電皆屬於間歇性能源，必須依賴儲能系統幫忙削峰填谷，儲能是綠能體系不可或缺的配套，長期趨勢不變。