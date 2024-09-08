我外銷訂單 陸港生產占比去年下滑

經濟部調查發現，我2023年外銷訂單海外生產中，在中國大陸及香港生產占37.8%，為有調查新低，且其中有22.2%貨品出口至美國，占比持續下降。經濟部分析，美中紛爭未解，我業者將出口到美國貨品轉由國內或其他海外生產據點生產所致。

經濟部統計處「外銷訂單海外生產實況調查」指出，2023年外銷訂單海外生產中，在大陸及香港生產占37.8%，較2022年下降0.9個百分點，為有調查以來新低。

東協占7.0%，較2022年上升1.2個百分點，續創新高，主因美中紛爭、地緣政治風險等持續牽動全球供應鏈重組，東協成為台商海外布局重要生產基地，其中以越南生產占2.6%最大。

經濟部調查指出，2023年我國外銷訂單中，在大陸及香港生產之訂單，其中有22.2%貨品出口至美國，較2022年下降1.3個百分點；更較2017年的26.8%下降4.6個百分點。調查並顯示，2023年我在大陸及香港生產之訂單貨品中，出口至美國以機械及基本金屬為大宗。