法人維持美股中期震盪向上 建議拉回整理格局分批逢低布局

美股9月面臨重挫，主要因美國供應管理協會（ISM）公布8月製造業PMI低於預期，需求端數據也較為疲弱，引發市場對經濟衰退的擔憂，進一步加劇美股的下跌壓力。法人建議，維持美股中期震盪向上看法，可拉回整理格局分批逢低布局。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，美國就業市場的鬆動與PMI等引起市場進一步關注Fed是否政策調整過慢，不過，目前分析師普遍認為美國經濟尚屬穩健，但短線需留意美股高檔震盪加上預期偏高容易放大相關利空，本季波動將大幅上升。

唯觀察指標個股財報與科技終端需求，仍維持正向發展，包括CSP資本支出、AI供應鏈訂單、換機潮等仍可期待，維持美股中期震盪向上看法不變，可利用拉回整理格局分批逢低布局，其中，成長動能相對強勁的科技股跌深後吸引力提升。

蘇聖峰指出，在類股操作上，隨著 ChatBOT、生成式 AI 等在各應用領域需求持續激增，北美四大雲端服務供應商業者加大AI相關領域投資力道，2024年AI資本支出持續大增。

據市場統計，2023年CSP業者資本支出合計1,543億美元，預估2025年達2,215億美元，年均複合成長率（CAGR）近2成，AI仍是未來成長趨勢最為明確的主流產業，將帶動半導體產業龐大商機，可優先布局半導體相關利基股。