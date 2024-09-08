0908 台灣168關鍵數字

經濟日報／ 本報訊
2023年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高。（本報系資料庫）
2023年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高。（本報系資料庫）

平均家庭儲蓄27.5萬元 創高

主計總處最新公布的2023年家庭收支調查，去年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高。

國發會衝刺新創 訂三大目標

國發會訂下新創三目標，在2028年募資要倍增到1,500億元，新創家數則要破萬，創造至少2萬個就業機會。

AI效應 工業生產指數連五紅

經濟部發布7月工業生產指數為95.5，年增12.3%，連五紅，且已連四個月雙位數成長。受惠AI需求強勁，以及電子新品備貨潮挹注，其中，電腦電子光學製品業工業生產指數為157.26，創新高紀錄，年增32.21%，是彈升幅度最大主要中業別。

Q2製造業職缺率 兩年最高

Q2製造業職缺率 兩年最高。（本報系資料庫）
Q2製造業職缺率 兩年最高。（本報系資料庫）

主計總處公布第2季職缺率指出，在AI等新興科技應用帶動下，Q2製造業人力需求增加，職缺率升至2.88%，創兩年新高，其中半導體、伺服器所屬的電子零組件業、電腦電子產品業顯著上升，同創兩年來新高。

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