碳費第五次審議會 明登場

環境部明（9）日上午將召開第五次碳費費率審議會，依照前次會議決議，委員們自在了解減量成效及不同費率情境的衝擊影響後，要求環境部針對個別產業衝擊進行更詳細的評估，並於這次會議討論，讓碳費費率的訂定更為周延。

環境部長彭啟明8月底宣布，依據《氣候變遷因應法》發布「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，並公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度三項配套子法正式上路，象徵我國正式邁入碳定價時代。

環境部強調，碳費徵收目的為加快、加大減碳腳步，碳費制度上路後，如碳費徵收對象都能提出自主減量計畫，推估2030年可減少37百萬公噸CO2e，約相當於2005年排放量的14％。但更重要的碳費費率，仍待碳費費率審議會審議。

環境部7月初召開第四次碳費審議會時，依照目前預告中之碳費收費辦法草案，提出一般情境及部分產業屬高碳洩漏風險二種情境，以每噸100元到1,000元進行總體經濟影響評估，這些模擬情境主要是供委員參考，不代表未來的碳費費率。

以這次所提出的模擬費率區間，也就是每噸100元到1,000元，在一般情境下，對GDP的影響約為0.04 至0.4個百分點，對CPI的影響則為0.0269至 0.2687。

在考慮對高碳洩漏風險產業給予0.2的碳洩漏係數折扣的情境下，對GDP影響則為0.018至0.181個百分點，對CPI的影響則是0.0121至0.121。也就是，委員會確認對總體經濟影響不明顯。與會委員們也取得共識，碳費費率應該分階段進行調整。