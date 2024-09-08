出口暢旺有望連十紅 財部預估下半年動能不墜

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片

財政部明（9）日公布8月出口統計。全球景氣回升力道偏溫和，但新興科技應用商機維持熱絡，財政部仍不看淡，預估8月出口續走紅，來到396億至407億美元，年增6％至10％，將迎連十紅。

財政部指出，全球景氣回升力道偏向溫和，再加上凱米颱風造成工作天數減少及部分出貨遞延，所幸新興科技應用商機維持熱絡，累計1至7月出口2,649.5億美元，較去年同期增10％。

正向因素有三項，包括：全球經濟延續平穩成長步調、高效能運算以及人工智慧的商機持續發展、國際品牌行動裝置的新機鋪貨效應。

近一年進出口統計
近一年進出口統計

負面因素也有三項，分別為：全球終端需求回溫步調跟強度參差不齊、傳產貨類面臨國際間產能過剩導致排擠出貨、凱米颱風過境造成工作天數減少，且加上停班後遇到週末導致出貨遞延。

從主要貨品來看，受惠於人工智慧應用浪潮，資通產品需求維持強勁，惟傳產貨類外銷仍不穩定。資通與視聽產品出口129.6億美元，規模值寫歷年單月最高紀錄、年增42.4％，電子零組件受人工智慧、高速運算等應用需求暢旺，以及銷售流向結構改變等交互影響，年減12％，但兩者合計仍年增8％。

從出口市場分析，7月對美國出口值創下單月最佳紀錄，年增70.3％，其餘四大市場則呈縮減，又以對歐洲出口受資通產品外銷自高峰回落影響，下挫33.7％最深。

展望未來，財政部分析，全球經濟成長力道仍受主要國家貨幣政策動向、美中科技爭端、地緣政治衝突等不確定因素牽制，但隨終端需求漸復甦，加上人工智慧、高效能運算等應用向終端裝置擴散，國內半導體產業兼具產能與製程優勢，得以適時掌握此波商機，且逐步進入傳統外銷旺季，皆有助維繫我國下半年出口動能。

凱米颱風

延伸閱讀

橫掃大陸三省...摩羯颱風釀3死、95傷 習近平指示抓緊組織力量救災

影／臨時取消仁武災損座談會居民錯愕 林岱樺：挑撥藍綠無助於事

教團憂AI教育缺倫理規範 教部：已有指引並組聯盟

狂襲海南廣東廣西 超強颱風摩羯預計7日下午三度登陸

相關新聞

出口暢旺有望連十紅 財部預估下半年動能不墜

財政部明（9）日公布8月出口統計。全球景氣回升力道偏溫和，但新興科技應用商機維持熱絡，財政部仍不看淡，預估8月出口續走紅...

勞保e化服務來了！勞部舉辦「勞保網路申辦承保作業說明會」

為推廣投保單位使用勞保局e化服務系統，2024年度「勞保網路申辦承保作業說明會」將於9月19日開辦，預計辦理26場次，竭...

我外銷訂單 陸港生產占比去年下滑

經濟部調查發現，我2023年外銷訂單海外生產中，在中國大陸及香港生產占37.8%，為有調查新低，且其中有22.2%貨品出...

0908 台灣168關鍵數字

主計總處最新公布的2023年家庭收支調查，去年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高。

我3度入美強迫勞動清單 勞動部：與農業部保障遠洋漁工權益

美國勞動部5日發布最新「童工及強迫勞動製品清單」，其中台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲也被列入名單之中，這是台灣遠洋漁業第三度入...

環境部即將開徵碳費 許宇甄：通貨膨脹率恐往上飆

明年1月起開徵碳費，環境部表示，對象是排碳超過2.5噸的電力、燃氣供應業及製造業，預估收費對象約500廠，共計281家公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。