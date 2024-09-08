出口暢旺有望連十紅 財部預估下半年動能不墜

財政部明（9）日公布8月出口統計。全球景氣回升力道偏溫和，但新興科技應用商機維持熱絡，財政部仍不看淡，預估8月出口續走紅，來到396億至407億美元，年增6％至10％，將迎連十紅。

財政部指出，全球景氣回升力道偏向溫和，再加上凱米颱風造成工作天數減少及部分出貨遞延，所幸新興科技應用商機維持熱絡，累計1至7月出口2,649.5億美元，較去年同期增10％。

正向因素有三項，包括：全球經濟延續平穩成長步調、高效能運算以及人工智慧的商機持續發展、國際品牌行動裝置的新機鋪貨效應。

近一年進出口統計

負面因素也有三項，分別為：全球終端需求回溫步調跟強度參差不齊、傳產貨類面臨國際間產能過剩導致排擠出貨、凱米颱風過境造成工作天數減少，且加上停班後遇到週末導致出貨遞延。

從主要貨品來看，受惠於人工智慧應用浪潮，資通產品需求維持強勁，惟傳產貨類外銷仍不穩定。資通與視聽產品出口129.6億美元，規模值寫歷年單月最高紀錄、年增42.4％，電子零組件受人工智慧、高速運算等應用需求暢旺，以及銷售流向結構改變等交互影響，年減12％，但兩者合計仍年增8％。

從出口市場分析，7月對美國出口值創下單月最佳紀錄，年增70.3％，其餘四大市場則呈縮減，又以對歐洲出口受資通產品外銷自高峰回落影響，下挫33.7％最深。

展望未來，財政部分析，全球經濟成長力道仍受主要國家貨幣政策動向、美中科技爭端、地緣政治衝突等不確定因素牽制，但隨終端需求漸復甦，加上人工智慧、高效能運算等應用向終端裝置擴散，國內半導體產業兼具產能與製程優勢，得以適時掌握此波商機，且逐步進入傳統外銷旺季，皆有助維繫我國下半年出口動能。