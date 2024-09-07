勞保 e 化服務來了！勞部舉辦「勞保網路申辦承保作業說明會」

為推廣投保單位使用勞保局e化服務系統，2024年度「勞保網路申辦承保作業說明會」將於9月19日開辦，預計辦理26場次，竭誠邀請投保單位報名參加。

勞保局說明，隨著數位時代的來臨，員工的加保、退保等申報作業都可透過網路輕鬆辦理，投保單位只要申請成為勞保局網路申辦單位，即可透過e化服務系統申報員工的勞(就、災)保加保、退保、投保薪資調整及投保資料查詢等作業，以「網路」取代「馬路」，相較於傳統的紙本申辦，網路申辦不僅省時省力省錢，還能享受24小時作業不打烊的服務。

為了讓更多投保單位認識勞保局e化服務系統的便利服務，並協助不熟悉網路操作的單位了解申辦步驟，勞保局今年繼續辦理「勞保網路申辦承保作業說明會」，自2024年9月19日至11月14日止，於全台北、中、南、東四區共計辦理26場次(包含20場實體說明會及6場網路說明會)，由講師針對網路申辦之申請流程、申報及查詢等作業逐一實際操作說明，誠摯邀請尚未成立網路申辦單位或不熟悉網路申辦操作之投保單位踴躍參加說明會，有意願參加者，可至勞保局網站(https://www.bli.gov.tw/edesk/00003.html)登記報名，名額有限，歡迎有意願者儘速報名參加喔。