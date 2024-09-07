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數位行銷正流行！經部產發署助紡織業設3D虛擬實境展間 智慧行銷全球

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
世堡公司360度虛擬實境展示空間，整合數位多媒體技術。（圖／經濟部產發署提供）
世堡公司360度虛擬實境展示空間，整合數位多媒體技術。（圖／經濟部產發署提供）

數位化浪潮正迅速改變全球紡織產業行銷模式。特別是疫情期間取消許多國際展會，因無法展示新產品和拓展商業機會，大大影響全球市場擴展，突顯數位化行銷重要性。經濟部產業發展署透過「成衣及服飾品產業價值鏈智慧推升計畫」委託財團法人中華民國紡織業拓展會協助世堡紡織公司，建置360度Web VR虛擬實境展示空間，協助業者數位化擬真產品展示，與客戶溝通時間縮短96%及樣本往返確認時間減少77%。

產發署表示，世堡公司為國內知名布料業者，為國內功能性布料、成衣用布重要供應商，並向下游延伸至成衣、袋包等終端產品。如何運用數位行銷消除時差、地理障礙，透過遠程溝通展示紡織產品的質感、材質和細節，讓客戶真實感受到產品的品質和特色，為世堡公司數位轉型之重大挑戰。

產發署表示，為了克服此一瓶頸，世堡公司打造360度虛擬實境展示空間，整合數位多媒體技術，商企系統、布料參數、3D仿真虛擬服裝、串流數位影音等技術，讓國際客戶能以360度立體模型查看產品細節，實現產品擬真體驗與互動；數位化的樣品展示，可以更快速地縮短與國際客戶溝通時間。原先需2週與客戶往返溝通，現在只需0.5天；原一次試樣或調樣溝通從需時1個月縮短至1週。

同時，透過360度虛擬實境展間推廣，為世堡公司增加歐美國際品牌新客戶，每年可增加訂單量約 3萬碼，營業額提升10%，降低海外行銷推廣費用55%。另，後台管理系統能夠分析來訪客戶區域、產品瀏覽次數、產品詢問度等數據並回饋需求，協助公司持續進行產品優化，制定精準行銷策略，滿足客戶期望。

產發署表示，世堡公司導入3D虛擬實境展間將傳統面對面行銷作法轉型為數位化新商業模式，突破時差、地理限制，快速向全球市場推廣，開創國際新競爭力，成為傳統產業升級智慧化應用的典範。世堡公司透過申請「成衣及服飾品產業價值鏈智慧推升計畫」(公告網址：./program/blocked.gif /GIP/wSite/ct?xItem= 266576&ctNode=150&mp=2)成功導入相關數位智慧化技術，歡迎業界有需求之業者也可以參考應用。

疫情 美國 虛擬實境

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